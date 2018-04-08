Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, участие в богослужениях приняли более 6,8 млн верующих, охрану правпорядку обеспечивали более 23,7 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает

"Во всех регионах государства в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года состоялись пасхальные богослужения в более 13,4 тыс. культовых сооружениях. Многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях. Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в НПУ, на данный момент еще продолжаются религиозные службы в около тысячи храмах.

Напомним, сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху.

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