Президент России проиграет внутри страны, если потерпит внешнеполитическое поражение.

"Международной арене Путин не может предложить другую повестку, кроме как ухудшение отношений. Как только он пойдет на уступки и попытается договориться, выйти с Донбасса, выйти из Сирии - это будет расценено, как его поражение. Как говорит , любой правитель проигрывает внутри страны, когда он терпит внешнеполитическое поражение", - отметил в интервью "" редактор интернет-издания Newsader, российский журналист и публицист Александр Кушнарь, передает

По его словам, у Путина нет и внутренней повестки.

"Все, что он собирается делать, это истощать внутренние российские ресурсы для своих геополитических игр. Но рано или поздно у России кончатся ресурсы. К 35-му году им нечего будет экспортировать за рубеж. Нефтяные источники не бесконечны", - подытожил Кушнарь.

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