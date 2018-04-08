Безвозвратно меняющийся мир – это закономерность. Закономерно, когда одна социально-общественная и экономическая система себя исчерпала, то ей на смену приходит НОВАЯ система. Так на смену феодализму пришла монархия, а на смену буржуазному строю капитализм и социализм. Сейчас мир прошел ту точку, когда смена была бы относительно безболезненной, а значит слом системы и возникновение новой будет очень жестким.

Хотя в разных цивилизационных проектах это все пройдет с разной степенью потерь. Если взять то, во что превратили Европу, то там смена будет очень кровавой и жестокой. С одной стороны в Европе все больше преимуществ у мусульманского мира, с шариатским судом и сурами Корана, как законом. С другой стороны растет движение правых и крайне левых. Но основная проблема – социальная незащищенность, при жестком ведении внутренней политики, касающейся недовольных этой политикой.

В ЕС выступления ПРОТИВ извращенцев, ПРОТИВ безнаказанности мигрантов, ПРОТИВ новых законов, регулирующих отношения работника и работодателя, заканчиваются крайне сурово. Если бы Янукович осмелился применить треть той силы, которую применяют европейские полисмены к студентам, то майдан закончился, толком не начавшись и, вся история нашего края пошла бы по другому, надеюсь более мирному пути.

На Украине был полный снос политической системы, существовавшей после отделения Республики Украина от Советского Союза. В принципе ничего нового там не было, практически все Республики по пути олигархо-капитализма. Но, как я писал в самом начале – этот строй устарел.

Это не я придумал и даже не я первый озвучил. Один из самых влиятельных в мире капитализма людей, на 47-м Давоском саммите, Джордж Сорос сказал «Музыка уже закончилась, а они все танцуют». Дело в том, что есть три главные составляющие прироста капиталиста: капитал, рабочая сила, и ресурсы. На данный момент в дефиците только капитал и ресурсы, а вот рабочая сила в избытке.

Не секрет, что мы живем в эру «четвертой технологической революции» и прогресс вытесняет рабочую силу с рынков труда. Ни чего умнее, чем сократить население, капиталисты придумать не могут. Потому как то, что остается – крайне не приятно и даже смертельно опасно для них, как для класса. Остается развивать социальные сферы, что бы у людей было более качественное образование, благодаря которому они смогут выполнять те работы, которые не в состоянии выполнять роботы.

Мир быстро «левеет». Мир ищет новые пути развития. И как я упоминал, у каждого цивилизационного проекта эти пути будут разными. Можете мне сейчас не верить, но в европе все движется к тому, что в конце весны-начале лета начнутся гражданские протесты, переходящие в перманентные «революции». Если на юге Европы это будут скорее местные жители, недовольные новым укладом и быстро падающим уровнем жизни, то в центре и на севере это будут мигранты. Каталония – это была «проба пера», ошибки учтены, действия властей просчитаны.

Мы давно не маленькие и не наивные и прекрасно понимаем, что каждая революция имеет свое финансирование, а значит есть те, кто оставшись за кулисами, имеет с данного представления наибольший гешефт. Немалую роль сыграют и украинские каратели, натренировавшиеся убивать на Донбассе. Стоит так же помнить о постоянном конфликте «Правого Сектора» и пограничников в Закарпатье. И если для обывателя здесь вопрос в крышевании контрабанды, то в реальности вопрос стоит о провозе огнестрельного оружия и гранатометов, а так же БК к ним. Не зря венгры держат спецназ на границе с Украиной, им такое «счастье» и даром не нужно.

Кроме прочего, страны бывшего соцлагеря, идут на ссору с руководством ЕС, идут на то, что их государствам будут выставлены санкции, но мигрантов на свои территории они не пускают! И не зря…

В российском цивилизационном проекте тоже идут изменения. Мы все на так давно пережили шок, от развала Советского Союза. Ало того, каждая из Республик прошла через войну, по пути к «счастливому капитализму» и война на Украине – не самая жестокая. Я не забыл, как русских вырезали семьями в странах Республиках Средней Азии, как просто выгоняли на улицу, отбирая дома и нажитое поколениями имущество. Не забыть и то, как эти русские люди, возвращаясь в Россию не имели там никакой поддержки, потому как РФ сама находилась в полете в пропасть. Власть Ельцина не простиралась за МКАД, а в каждом районе были свои князьки и царьки. Казалось, что это конец мира, конец жизни, Апокалипсис. Для многих так и было и Россия, до сих пор полностью не оправилась от нанесённого удара. Да ни один из осколков Союза не оправился!

Русский мир – это отдельная цивилизация. Здесь справедливость превыше закона, если законы плохие или не исполняются. Здесь моральные устои с одной стороны довольно древние, с другой довольно адаптированные к современной реальности, а не догматичны, как в западном мире. Несмотря на внешнюю открытость и толерантность, на западе на самом деле нет ни возможности высказать свое мнение, ни возможности выступить против того, что хочет правительство.

Павленский чего только не творил в РФ, но арестовали его в «свободной» Европе. Зато когда в Париже прошла демонстрация в семьсот тысяч человек ПРОТИВ извращенцев и их венчаний в церкви, на мнение этих людей властям было категорически плевать.

Высказать свое мнение, быть услышанным – одно из самых основных свобод именно русской цивилизации. Это то, что можно назвать «левым направлением», но направлением, а не обустройством новой партии под красными знаменами, но со своей продажной элитой.

России, как ни крутись, а все равно придется выбирать свой путь развития, или его навяжут западные «партнеры», разделив Россию между «глобалистами» и «Короной». Мы все нутром чуем КАКОЙ он должен быть этот путь, но чувствовать – одно, а вот как осуществить на практике – другое.

И как бы наивным не звучало, но именно такая практика сейчас начинает отрабатываться в ЛНР. С другой стороны, если смотреть разумно, то …

Во-первых: ЛНР – одна из самый пророссийских частей нашей общей русской цивилизации. Здесь люди знают как бороться за свои свободы и доказывают это ежедневно. Я не хочу сказать, что в Рязани нет таких или в Туле, Курске, Москве, Магадане… Русские люди и русская цивилизация есть на всей территории бывшего Союза и даже больше. Но мы на границе, здесь всегда встречали врага, замедляли как могли, своими жизнями, а потом всем вместе откидывали врага назад. И хорошо, что не под Смоленском или под Москвой остановили, а на Донбассе.

Во-вторых: Новые системы нужно вводить желательно без особых потрясений. У запада это не получится, тем более, что лидеры запада за сокращение населения. Что бы вводить новую систему, ее нужно опробовать. А где пробовать как не там, где старую систему уже разрушили и надо строить новую. Так почему сразу не строить то, что будет нужно людям столетия? И, пройдя все этапы строительства ЛНР сможет предложить эту систему всему остальному русскому миру.

В-третьих: Условия в которых создается система – военные. Система будет выстроена в тяжелейших условиях, такую систему будет практически невозможно сломать извне. Но надо научиться защите от внутреннего врага.

В-четвертых: Это не испытание на людях, какие привык проводить западный мир в течении всей своей истории. Это не испытательный проект: получится или нет, не важно - главное отчитаться, как привыкли поступать на современной Украине. Здесь система разрушена войной, новую строить все равно придется. То, что было выстроено на Украине - нежизнеспособно, как показал майдан. Мало того, здесь на Донбассе, люди ОСОЗНАННО будут принимать решения и отвечать за свой выбор. Впрочем для русской цивилизации это нормальная практика. И ничего странного в том, что русские люди будут СОЗДАВАТЬ, странно, если бы разрушали.

Не является секретом, что Россия является гарантом Республик Донбасса, что Республики выживают в основном за счет гуманитарной помощи России, за счет политический помощи. После смены руководства в ЛНР, стало понятно, что республика не на грани, а за гранью краха. Плотницкий развел коррупцию такую, которой Янукович позавидовал бы и Порошенко тоже.

Но сохранился человеческий потенциал. Не все разуверились в республике и уехали. Вот с этими людьми и предложил работать Леонид Иванович Пасечник и.о. главы ЛНР. Не имеются ввиду какие-то конкретные люди, а ВСЕ, кто проживает на территории Республики. Это одновременное предложение участвовать в делах и развитии Республики и предложение высказать все, что некоторые хотели бы высказать на митингах. Я не собираюсь расписывать красоты республиканской власти, в которой верхушку поменяли, но до низов пока не дошло, что как раньше – уже не будет. До кого не дойдет в ближайшее время, будет доводится методами, которые всегда срабатывают.

«У нас должен быть хитрый план развития, ясный и понимаемый для всех. Безусловно от нас всех зависит в какой стране мы будем жить, как и кому мы ее построим. Сегодня народ Донбасса ждет от власти существенных перемен к лучшему. Народ ждет реальных действий в вопросах законодательства, экономики, политики и социальной поддержки.

В связи с этим считаю необходимым объявить о старте разработки программы «Социально-экономического развития ЛНР до 2023 года»

Это не должен быть просто кабинетный проект, это должна быть программа, в разработке которой приняли бы участие все слои населения. Что бы мнение каждого слоя населения было учтено в нашей программе. При этом ее одним из основных направлений должна быть интеграция с Российской Федерацией»

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Если кто-то думает, что Леонид Пасечник проснулся утром и решил сплясать отсебятину, то он совсем не понимает расклад в мировой геополитике. Донбасс – граница где для прошла грань между русским миром и «европейскими ценностями». Отсюда и пойдет новое становление новой империи русской цивилизации.

И виден контраст: на майдане собрались, что бы снести коррупционное правительство. Снесли… На Донбассе, хочу заметить – простреливаемом полностью, народ привлекают к становлению нового миропорядка. А на «незалежной» Украине в суд можно подать только при наличии денег. На Донбассе речь идет о развитии экономики, подъеме разрушенных войной предприятий, а на «незалежной» в глубоком тылу предприятия приходят в негодность. Предприятия уровня Советского Союза! На Донбассе говорят о повышении социальных выплат, на Украине только о повышении пенсионного возраста.

Донбасс важен не только для нас, находящихся здесь бывших граждан бывшей Украины, на Донбасс смотрит и мировое политическое общество. Не зря Порошенко истерит по поводу ввода непонятных войск всяких организаций. Не зря Макрон и Меркель упираются, ведь в наше время информационного бума, пример Донбасса может быть заразителен и для народа Германии и Франции.

Это предложение Леонида Пасечника стараются держать в информационном вакууме и СМИ, которые русскоязычные, но отнюдь не российские. Ведь сложно будет потом объяснить, что народ может принимать участие в создании своего будущего и для этого не надо устраивать майданы.

Общество быстро «левеет», потому «нашим партнерам» безотлагательно нужна дискредитация левой идеи. Грудин потрудился на славу в этом направлении, но случилось неожиданное: дискредитировали КПРФ, а идея остается востребованной в нашем обществе.

Советский социализм не вернуть, как и имперскую монархию или правление князей. Но никто не мешает взять лучшее – право народа на самоопределение, право народа на реальное участие в политической, эконмической и социальной жизни своего государства. Новый Мировой Порядок должен будет учесть эти права на той части планеты, где присутствует русская цивилизация и вынужден будет считаться с ними.

Леонид Пасечник открывает социальные лифты в ЛНР, не зря эту программу уже называют «Пятилетка Пасечника». Наш народ славится своими гениальными изобретателями и гениями культуры. Наш народ славен своими правителями. Открывается возможность КАЖДОМУ участвовать в управлении маленьким, но государством. – это и есть Новый Мировой Порядок по-русски.

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Покажем всему миру, что русские не только воевать умеют, что русские – лучшие создатели в мире.

Лебедев Сергей (Лохматый)

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