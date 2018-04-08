В Венгрии сегодня проходят парламентские выборы, передает со ссылкой на Радио Свобода.

В Венгрии открылись избирательные участки для голосования по составу парламента.

По прогнозам, правящая националистическая партия ФИДЕС под руководством Виктора Орбана, может получить около 50 процентов голосов. В выборах принимают участие пять политических сил и движений, а также малые партии, которым, чтобы попасть в парламент, следует преодолеть пятипроцентный барьер. Кроме партий правящей коалиции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, имеющих наибольший щанс на успех, в выборах участвуют - Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии "Диалог во имя Венгрии", партия "зеленых" - "Политика может быть иной" и партия "Демократическая коалиция".

Около 8,3 миллиона жителей Венгрии имеют право голоса. Они будут отмечать два бюллетеня - один для кандидата в своем районе и один по партийному списку. Всего в парламенте 199 депутатских мандатов. Венгры за пределами страны, голосовавшие по почте, выбирают только по партийным спискам.

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