235 лет назад был издан манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России. Это событие стало закономерным итогом длительной борьбы России с Крымским ханством и Турцией, которая держала Крым в вассальной зависимости.

Судьба Крыма была решена во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Русская армия под началом Василия Долгорукова вторглась на полуостров. Войска хана Селима III были разбиты, Бахчисарай разрушен, полуостров опустошён. Хан Селим III сбежал в Стамбул. Крымская знать сложила оружие и согласилась с воцарением Сахиба II Гирея. Крым был объявлен независимым от Османской империи. В 1772 году было подписано соглашение с Российской империей о союзе, Бахчисарай получил обещание русской военной и финансовой помощи. По русско-турецкому Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 года Крымское ханство и кубанские татары получили независимость от Турции, сохранив связи только по религиозным вопросам.

Однако Кучук-Кайнарджийский мир не мог быть вечным. Россия только закрепилась у Чёрного моря, но Крымский полуостров – эта жемчужина Черноморского региона, остался как бы ничьим. Власть османов над ним была почти ликвидирована, а влияние Петербурга ещё не утвердилось. Это нестабильное положение вызывало конфликтные ситуации. Русские войска, в большинстве своём были выведены, крымская знать склонялась к возвращению былого статуса Крыма - к унии с Османской империей.

Султан ещё во время мирных переговоров, послал в Крым Девлет-Гирея с десантом. Началось восстание, произошли нападения на русские отряды в Алуште, Ялте и других местах. Сахиба-Гирея свергли. Ханом избрали Девлет-Гирея. Он попросил Стамбул расторгнуть арестант с Россией договор о независимости Крымского ханства, вернуть полуостров под свою верховную власть и взять Крым под свою защиту. Однако, Стамбул не был готов к новой войне, и не решился на столь радикальный шаг.

Естественно, что это не понравилось Петербургу. Осенью 1776 года русские войска при поддержке ногайцев, преодолев Перекоп, ворвались в Крым. Их поддержали и крымские беи, которых Девлет IV Гирей хотел наказать за поддержку Сахиба II Гирея. На крымский трон при помощи русских штыков был посажен Шахин Гирей. Девлет Гирей с турками отбыл в Стамбул.

По просьбе Шагин-Гирея русские войска остались на полуострове, расположившись у Ак-Мечети. Шагин (Шахин) Гирей был талантливым и одарённым человеком, учился в Салониках и Венеции, знал турецкий, итальянский и греческий языки. Он попытался провести в государстве реформы и реорганизовать управление в Крыме по европейскому образцу. Он не считался с национальными традициями, что вызвало раздражение местной знати и мусульманского духовенства. Его стали называть изменником и вероотступником. Знать была недовольна тем, что её начали отстранять от управления государством. Почти независимые от хана владения татарской знати Шигин-Гирей преобразовал в 6 наместничеств (каймакамств) — Бахчисарайское, Ак-Мечетское, Карасубазарское, Гезлевское (Евпаторийское), Кафинское (Феодосийское) и Перекопское. Наместничества были поделены на округа. Хан конфисковал вакуфы — земли крымского духовенства. Понятно, что духовенство и знать не простили хану покушения на основу их благосостояния. Против политики Шахина Герая выступили даже его родные братья Бахадыр Гирай и Арслан Гирей.

Поводом к восстанию стала попытка хана создать вооружённые силы европейского образца. Осенью 1777 года начался бунт. В декабре 1777 года на полуострове высадился турецкий десант во главе с назначенным в Стамбуле ханом Селимом Гиреем III. Восстание охватило весь полуостров. Началась гражданская война. При поддержке русских войск восстание было подавлено.

Одновременно русское командование укрепляло позиции на юге. В конце ноября 1777 года фельдмаршал Петр Румянцев назначил Александра Суворова командовать Кубанским корпусом. В начале января 1778 года он принял Кубанский корпус и за короткий срок составил полное топографическое описание Кубанского края и серьёзно усилил кубанскую кордонную линию, которая действительно была границей России и Османской империи. В марте Суворов был назначен вместо Александра Прозоровского командующим войсками Крыма и Кубани. В апреле он прибыл в Бахчисарай. Полководец разделил полуостров на четыре территориальных округа, по побережью создал цепь постов на расстоянии 3-4 км друг от друга. Русские гарнизоны были расположены в крепостях и нескольких десятках укреплениях, усиленных орудиями. Первый территориальный округ имел центр в Гезлеве, второй – в юго-западной части полуострова, в Бахчисарае, третий в восточной части Крыма – в Салгирском укреплении-ретраншементе, четвертый - занимал Керченский полуостров с центром в Еникале. За Перекопом расположили бригаду генерал-майора Ивана Багратиона.

Александр Суворов издал специальный приказ, в котором призывал «соблюдать полную дружбу и утверждать обоюдное согласие между россиян и разных званиев обывателей». Полководец стал возводить укрепления на выходе из Ахтиарской бухты, вынудив уйти остававшиеся там турецкие военные корабли. Турецкие суда ушли в Синоп. Для ослабления Крымского ханства и спасения христиан, которые первыми становились жертвами во время бунтов и высадки турецких войск, Суворов, по совету Потёмкина, начал помогать переселению христианского населения из Крыма. Их переселяли на побережье Азовского моря и устье Дона. С весны по начало осени 1778 года из Крыма в Приазовье и Новороссию было переселено более 30 тыс. человек. Это вызвало раздражение крымской знати.

В июле 1778 года у крымских берегов в Феодосийской бухте появился турецкий флот из 170 вымпелов под началом Гассан-Газы-пашы. Турки подумывали о высадке десанта. Турецкое командование передало письмо с ультимативным требованием запрета плавания русским судам вдоль побережья Крымского полуострова. В случае невыполнения этого требования, русские корабли угрожали топить. Суворов был твёрд и заявил, что будет обеспечивать безопасность полуострова всеми доступными ему способами. Турки не решились высадить войска. Османский флот бесславно вернулся восвояси. Ещё одну демонстрацию турецкий флот провёл в сентябре. Но меры Суворова, который укрепил побережье и приказал бригаде Багратиона войти в Крым, маневрировал войсками в виду вражеского флота, соответственного его движению, снова заставили османов отступить.

10 марта 1779 г. между Россией и Османской империей была подписана Анайлы-Кавакская конвенция. Она подтверждала Кучук-Кайнарджийский договор. Стамбул признавал Шагин Гирея крымским ханом, подтверждал независимость Крымского ханства и право свободного прохода через проливы Босфор и Дарданеллы для русских торговых судов. Русские войска, оставив 6-тыс. гарнизон в Керчи и Еникале, в середине июня 1779 года покинули Крымский полуостров и Кубань. Суворов получил назначение в Астрахань.

Османы, не смирились с потерей Крыма и территорий Северного Причерноморья, ими осенью 1781 года было спровоцировано очередное восстание. Во главе восстания были братья Шагин-Гирея Бахадыр-Гирей и Арслан-Гирей. Восстание началось на Кубани и быстро перекинулось на полуостров. К июлю 1782 года восстание полностью охватило весь Крым, хан вынужден был убегать, а не успевшие сбежать чиновники его администрации были перебиты. Новым ханом избрали Бахадыр II Гирея. Он обратился к Петербургу и Стамбулу с просьбой о признании.

Однако Российская империя отказалась признать нового хана и направила войска для подавления восстания. Российская императрица Екатерина II назначила главнокомандующим Григория Потёмкина. Он должен был подавить восстание и добиться присоединения Крымского полуострова к России. Войсками в Крыму был назначен руководить Антон Бальмен, а на Кубани — Александр Суворов. Корпус Бальмена, который был сформирован в Никополе, занял Карасубазар, разгромив войско нового хана под началом царевича Халима Гирея. Бахадыр попал в плен. Был арестован и его брат Арслан Гирей. Большинство сторонников хана сбежало через Северный Кавказ в Турцию. Потемкин снова назначил Александра Суворова командующим войсками в Крыму и на Кубани. Шагин Гирей вернулся в Бахчисарай и был восстановлен на престоле.

Шагин Гирей начал проводить репрессии в отношении мятежников, что вело новому мятежу. Так, был казнен царевич Махмуд Гирей, который объявил себя ханом в Кафе. Хотел Шигин Гирей казнить и родных братьев — Бахадыра и Арслана. Но российское правительство вмешалось и спасло их, казнь была заменена на заключение в Херсоне. Русская императрица «посоветовала» Шагин Гирею охотно отказаться от престола и передать свои владения Петербургу. В феврале 1783 года Шагин Гирей отрекся от трона и переехал жить в Россию. Жил в Тамани, Воронеже, Калуге. Затем совершил ошибку, уехал в Османскую империю. Шагина арестовали, сослали на Родос и казнили в 1787 году.

8 (19) апреля 1783 года государыня Екатерина II издала манифест о включении Крымского ханства, Таманского полуострова и Кубани в состав Российского государства. По приказу Г. Потемкина войска под началом Суворова и Михаила Потемкина заняли Таманский полуостров и Кубань, а силы Бальмена вошли на Крымский полуостров. С моря русские войска поддерживали корабли Азовской флотилии под началом вице-адмирала Клокачева. Почти в это же время императрица направила к полуострову фрегат «Осторожный» под началом капитана II ранга Ивана Берсенева. Он получил задачу выбрать гавань для флота у юго-западного побережья Крымского полуострова. Берсенев в апреле осмотрел бухту у поселка Ахтиар, который располагался около развалин Херсонеса-Таврического. Он предложил превратить её в базу будущего Черноморского флота. 2 мая 1783 г. в бухту вошло пять фрегатов и восемь малых судов Азовской военной флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева. Уже в начале 1784 года был заложен порт и крепость. Она была названа императрицей Екатериной II Севастополем — «Величественным городом».

В мае императрица направила в Крым только что вернувшегося из-за границы после лечения Михаила Кутузова, который быстро уладил вопросы политико-дипломатического характера с оставшейся крымской знатью. В июне 1783 года в Карасубазаре, на вершине скалы Ак-Кая (Белая скала), правитель Потёмкин принял присягу на верность Российской империи от татарской знати и представителей всех слоев крымского населения. Крымское ханство окончательно прекратило своё существование. Было учреждено Крымское земское правительство. Русские войска расположенные в Крыму получили приказ Потёмкина обращаться «с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры».

В августе 1783 года Бальмена заменили генералом Игельстромом. Он проявил себя хорошим организатором, учредил «Таврическое областное правление». В него вместе с земским правительством вошла почти вся местная татарская знать. 2 февраля 1784 года указом императрицы учредили Таврическую область во главе с президентом военной коллегии Г. Потемкином. В неё вошли Крым и Тамань. В этом же месяце императрица Екатерина II предоставила высшему крымскому сословию все права и льготы русского дворянства. Были составлены списки из 334 новых крымских дворян, которые сохранили за собой старую земельную собственность.

Для привлечения населения Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для всех народностей дружественных России. Иностранцы могли свободно приезжать в эти поселения, жить там и принять российское подданство. В Крыму не ввели крепостное право, татары не привилегированных сословий были объявлены казенными (государственными) крестьянами. Отношения между крымской знатью и зависимыми от них социальными группами не были изменены. Земли и доходы, которые принадлежали крымскому «царю» перешли к императорской казне. Все пленные, подданные России, получили свободу. Надо сказать, что на момент присоединения Крыма к России, на полуострове насчитывалось около 60 тыс. человек, и 1474 деревни. Основным занятием сельских жителей было разведение коров и овец.

Изменения к лучшему, после присоединения Крыма к России, появлялись буквально на глазах. Были ликвидированы внутренние торговые пошлины, что сразу увеличило торговый оборот Крыма. Стали расти крымские города Карасубазар, Бахчисарай, Феодосия, Гезлев (Евпатория), Ак-Мечеть(Симферополь – он стал административным центром области). Таврическую область разделили на 7 уездов: Симферопольский, Левкопольский (Феодосийский), Перекопский, Евпаторийский, Днепровский, Мелитопольский и Фанагорийский. На полуострове расселяли русских государственных крестьян, отставных солдат, выходцев из Речи Посполитой и Турции. Потемкин для развития сельского хозяйства в Крыму пригласил специалистов-иностранцев в области садоводства, виноградарства, шелководства и лесного дела. Была увеличена добыча соли. В августе 1785 года все порты Крыма были освобождены от уплаты таможенных пошлин на 5 лет и таможенную стражу перевели на Перекоп. Оборот русской торговли на Чёрном море к концу столетий увеличился в несколько тысяч раз и составил 2 миллиона рублей. На полуострове создали особую контору для руководства и развития «земледелия и домоводства». Уже в 1785 году вице-губернатор Крыма К. И. Габлиц провёл первое научное описание полуострова.

Потёмкин обладал огромной энергией и честолюбием. На берегах Чёрного моря он смог реализовать множество проектов. Императрица полностью поддержала его в этом деле. Она ещё в 1777 году писала Гримму: «Я люблю нераспаханные страны. Поверьте мне, они суть наилучшие». Новороссия – действительно была «нераспаханной» территорией, где можно было осуществить самые удивительные проекты. Благо, Потёмкин имел полную поддержку императрицы и огромные людские, и материальные ресурсы России. Фактически он стал своего рода вице-императором Юга России, который имел полную волю для реализации своих замыслов. Военные и политические победы сочетались с быстрым административным, экономическим, военно-морским и культурным освоением региона.



Г. А. Потёмкин на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде.

В голой степи возникали целые города и порты – Севастополь, Херсон, Мелитополь, Одесса. Тысячи крестьян и рабочих были направлены на здание каналов, набережных, укреплений, верфей, причалов, предприятий. Сажались леса. Потоки переселенцев (русские, немцы, греки, армяне и пр.) устремились в Новороссию. Население Крымского полуострова к концу столетия возросло до 100 тыс. человек, в основном за счёт переселенцев из России и Малороссии. Осваивались богатейшие земли южнорусских степей. В рекордные сроки был построен Черноморский флот, который быстро стал хозяином положения на Чёрном море и одержал серию блестящих побед над турецким флотом. Потёмкин планировал построить великолепную, не уступающую Северной столице, Южную столицу империи – Екатеринослав на Днепре (ныне Днепропетровск). В нём собирались возвести большой собор, больше ватиканского Св. Петра, театр, университет, музеи, биржу, дворцы, сады и парки.

Разносторонние таланты Потёмкина коснулись и русской армии. Всемогущий любимец императрицы был сторонником новой тактики и стратегии ведения войны, поощрял инициативу командиров. Заменил тесные мундиры немецкого типа на легкое и удобное обмундирование нового образца, более приспособленное для ведения боевых действий. Солдатам запретили носить косы и пользоваться пудрой, что было для них сущим мучением.

Преобразования шли так быстро, что когда в 1787 году российская правительница Екатерина II совершила путешествие на полуостров через Перекоп, посетив Карасубазар, Бахчисарай, Ласпи и Севастополь, Потемкину было чем похвастаться. Достаточно вспомнить Черноморский флот в составе трех линейных кораблей, двенадцати фрегатов, двадцати небольших кораблей, трех бомбардирских кораблей и двух брандеров. Именно после этого путешествия Потемкин получил от императрицы звание «Таврического».

Понятно, что в Стамбуле не смирились с потерей Крымского ханства. Османы, которых подначивала Англия, активно готовились к новой войне. Кроме того, интересы России и Турции сталкивались на Кавказе и Балканском полуострове. Закончилось тем, что Стамбул в ультимативной форме потребовал вернуть Крымский полуостров, но получил решительный отказ. 21 августа 1787 года турецкий флот атаковал русский у западных берегов Крымского полуострова, что послужило сигналом к началу новой войны. В русско-турецкой войне 1787—1791 гг. успех сопутствовал русскому оружию. В Молдавии Румянцев нанёс турецким войскам ряд тяжёлых поражений, Голицын занял Яссы и Хотин. Армия Потёмкина захватила Очаков. Суворов разгромил турецкую армию под Рымником. Были захвачены «неприступные» Измаил и Анапа. Черноморский флот в серии сражения нанес поражения турецкому флоту. Ясский мирный договор закрепил за Российской империей всё Северное Причерноморье, включая Крымский полуостров.

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