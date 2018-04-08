В субботу, 7 апреля, на территории Кривого Рога около здания Покровского районного исполнительного комитета прошло торжественное открытие статуи Покровы Божьей Матери, установленной на постаменте, где ранее стоял Владимир Ильич Ленин, пишет издание 0564.ua.

Известно, что высота бронзовой скульптуры составила восемь метров, автором памятника стал Владимир Токарь. Открытие постамента Увековечение памяти Явления Святого Покрова Пресвятой Божьей Матери посетили местные депутаты, а также представители УПЦ МП.

Теперь власти города пообещали открыть на его территории еще два памятника - Петру Калнышевскому и Владимиру Великому. Памятник вождю в Кривом Роге снесли еще в 2016 году.

Как сообщал MIGnrews.com.uа, в Аргентине в городе Апостолес открыли первый в стране памятник украинской писанке . Работники посольства отметили в сообщении, что памятник:"... стал символом единения Украины и Польши в Аргентине".

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