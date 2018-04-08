Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила в письме к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что соберет все недостающие документы, чтобы получить британскую визу и посетить родственников в Британии. Виктория Скрипаль сказала, что "будет бороться за Юлию до конца" Скриншот: bbc.com/russian В комментарии телеканалу женщина заявила, что хочет лично увидеть экс-разведчика и его дочь Юлию. Виктория Скрипаль сказала, что "будет бороться за Юлию до конца"."Если я не смогу сделать это здесь, я пойду в Организацию Объединенных Наций. И если я не смогу это сделать таким образом, то пойду пешком, автостопом незаконно пересеку границу", – сказала она.В комментарии журналистам российского телеканала RT Виктория Скрипаль зачитала свое обращение к Мэй. В письме она сообщила, что соберет все недостающие документы для получения британской визы.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.6 апреля стало известно, что британские власти отказали Виктории Скрипаль в визе. В британском диппредставительстве объяснили, что экс-разведчик не может принимать гостей и нет уверенности в том, что его дочь Юлия хочет видеть родственницу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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