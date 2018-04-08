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Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с просьбой помочь с получением визы
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08.04.2018 11:11
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Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория
заявила в письме к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что
соберет все недостающие документы, чтобы получить британскую визу и
посетить родственников в Британии. Виктория Скрипаль сказала, что
"будет бороться за Юлию до конца" Скриншот: bbc.com/russian В
комментарии телеканалу женщина заявила, что хочет лично увидеть
экс-разведчика и его дочь Юлию. Виктория Скрипаль сказала, что
"будет бороться за Юлию до конца"."Если я не смогу сделать это
здесь, я пойду в Организацию Объединенных Наций. И если я не смогу
это сделать таким образом, то пойду пешком, автостопом незаконно
пересеку границу", – сказала она.В комментарии журналистам
российского телеканала RT Виктория Скрипаль зачитала свое обращение
к Мэй. В письме она сообщила, что соберет все недостающие документы
для получения британской визы.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.3
апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в
Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли
определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он
отметил, что для установления происхождения вещества необходимы
материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть
только у правительства.По данным The Times, Британия заявила
союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской
области РФ.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии
Скрипаль, в котором она попросила ценить ее личную жизнь и
жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.6
апреля стало известно, что британские власти отказали Виктории
Скрипаль в визе. В британском диппредставительстве объяснили, что
экс-разведчик не может принимать гостей и нет уверенности в том,
что его дочь Юлия хочет видеть родственницу.
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