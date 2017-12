ГРУ создавала фейковые аккаунты противников Майдана в 2014 году, — Washington Post Таким образом ГРУ «прокладывало путь» к «военным действиям, начатым 27 февраля с захвата здания крымского парламента вооруженными людьми». Главное разведывательное управление России (ГРУ) после событий на Майдане в 2014 году запустило на Украине кампанию по дискредитации новой власти. Для этого создали «множество фейковых аккаунтов» в фейсбуке и «ВКонтакте», сказано в отчете ГРУ, с которым ознакомилась The Washington Post. Операция спецслужбы, как отмечает газета, «предвещала» то, что Москва сделает два года спустя, в 2016 году, в США, информирует еizvestia.com. Как пишет газета, на следующий день после «падения» бывшего президента Украины Виктора Януковича — 23 февраля 2014 года — ГРУ создало «множество» фейковых людей в фейсбуке и «ВКонтакте». По данным издания, целью кампании было повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, а также на «широкую общественность». Кроме того, таким образом ГРУ «прокладывало путь» к «военным действиям, начатым 27 февраля с захвата здания крымского парламента вооруженными людьми». «Персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на центральной площади Киева, которая называется Майданом», — пишет The Washington Post. Читайте: В Черногории будут судить офицеров российского ГРУ Вечером 22 февраля 2014 года человек, который назвал себя Иваном Галициным, написал комментарий к статье в британской газете, в которой рассказывалось о экс-премьер министре Украины Юлии Тимошенко, вышедшей в тот день из тюрьмы. «Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда тут пришли вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты пришли к нам через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу такого будущего для Украины», — писал в комментарии Галицин. Позднее он комментировал и другие материалы в англоязычных изданиях. Этот аккаунт, как пишет газета, был создан сотрудниками ГРУ 22 февраля 2014 года. В нем использовали фотографию Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме за контрабанду наркотиков. По данным газеты, только ГРУ создало более 30 украинских групп в социальных сетях. В частности, после «захвата» здания крымского парламента, ГРУ создало четыре группы, чтобы побудить жителей Крыма выступить за отделение от Украины. Читайте: Fog of war: Волонтер подметила интересную тенденцию в Украине после Майдана «Используя наши аккаунты в фейсбуке, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», — цитирует The Washington Post отчет ГРУ. Чтобы раскрутить группы, ГРУ использовало рекламные посты в фейсбуке. В отчете сказано, что только 27 февраля группы получили 200 тысяч просмотров. Посты были продублированы в сообщества «ВКонтакте» и в LiveJournal. Как пишет The Washington Post, влияние информационной деятельности ГРУ на развитие ситуации на Украине «оценить трудно». При этом в отчете сказано, что «подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов». В декабре 2013 года на Майдане начались вооруженные столкновения протестующих против режима президента Януковича с полицейскими. В феврале 2014 года Верховная Рада перешла под контроль оппозиции, Янукович бежал в Россию. Временно исполняющим обязанности президента стал Александр Турчинов, позднее, в мае, прошли досочные выборы, и президентом Украины стал Петр Порошенко. При этом в ночь на 27 марта вооруженные люди захватили здания Верховной Рады и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя и установили нам ними российские флаги. Позднее, 18 марта, на полуострове прошел референдум по поводу присоединения Крыма к России. По его итогам 96,77 % участников проголосовали за присоединение к России.



