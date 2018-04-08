В России отрицают информацию о примении химического оружия в Сирии. Об этом заявив начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — заявил Евтушенко.

Как сообщал , в Госдепе США заявили, что следят за информацией о вероятной химической атаке в Сирии, и обвинили Россию в подобных нападениях.

Отметим, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бомбу с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Сирийское информационное агентство Sana опровергло сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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