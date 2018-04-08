Санкции США не приведут к падению режима президента РФ Владимира Путина, пока не начнутся массовые конфискации у российских чиновников, считает политолог Андрей Пионтковский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пионтковский: Кольцо вокруг Путина все сжимается, сжимается, сжимается Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Политолог отметил, что в новых американских санкциях уже перечислены ближайшие к президенту России Владимиру Путину люди и держатели его капиталов, однако их пока недостаточно."Пока не станут арестовывать их имущество, должного эффекта не будет", – рассказал он.По мнению Пионтковского, режим Путина может продержаться еще неопределенное время."Режим может уже через месяц рухнуть, а может и продержаться пять–шесть лет. Но ведь еще не пробовали, кажется, вот мое ощущение, что эффективное средство – это массовая конфискация, и ее сегодня нет. Массовая конфискация должна потрясти все основы в системе. Это все, что они непосильным трудом 30 лет наживали", – подчеркнул политолог.Он добавил, что для ареста счетов российской элиты профессионалы должны "продавить свою волю" президенту США Дональду Трампу."В принципе, Трамп теряет очки. Он все меньше и меньше услуг может оказывать Путину. Путина я не буду прогнозировать, меня и так в этом обвиняют уже сколько, а вот если Трамп политически 2018 год не переживет, то это еще больше развяжет руки американцам... Пока нет решающей точки невозврата. Но кольцо вокруг Путина все сжимается, сжимается, сжимается", – подытожил Пионтковский.Санкции США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний, "принадлежащих российским олигархам".29 января 2018 года Министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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