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Пионтковский: Пока нет решающей точки невозврата. Но кольцо вокруг Путина все сжимается
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08.04.2018 11:19
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Санкции США не приведут к падению режима президента РФ Владимира
Путина, пока не начнутся массовые конфискации у российских
чиновников, считает политолог Андрей Пионтковский. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Пионтковский: Кольцо
вокруг Путина все сжимается, сжимается, сжимается Фото: Сергей
Крылатов / Gordonua.com Политолог отметил, что в новых американских
санкциях уже перечислены ближайшие к президенту России Владимиру
Путину люди и держатели его капиталов, однако их пока
недостаточно."Пока не станут арестовывать их имущество, должного
эффекта не будет", – рассказал он.По мнению Пионтковского,
режим Путина может продержаться еще неопределенное время."Режим
может уже через месяц рухнуть, а может и продержаться пять–шесть
лет. Но ведь еще не пробовали, кажется, вот мое ощущение, что
эффективное средство – это массовая конфискация, и ее сегодня
нет. Массовая конфискация должна потрясти все основы в системе. Это
все, что они непосильным трудом 30 лет наживали", – подчеркнул
политолог.Он добавил, что для ареста счетов российской элиты
профессионалы должны "продавить свою волю" президенту США Дональду
Трампу."В принципе, Трамп теряет очки. Он все меньше и меньше услуг
может оказывать Путину. Путина я не буду прогнозировать, меня и так
в этом обвиняют уже сколько, а вот если Трамп политически 2018 год
не переживет, то это еще больше развяжет руки американцам... Пока
нет решающей точки невозврата. Но кольцо вокруг Путина все
сжимается, сжимается, сжимается", – подытожил
Пионтковский.Санкции США ввели против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний,
"принадлежащих российским олигархам".29 января 2018
года Министерство финансов США в сотрудничестве с
Государственным департаментом предоставило Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены
правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием
более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в
прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России,
подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов
США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части
доклада говорится о возможном введении новых санкций против
РФ.
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