Принц Великобритании Гарри и его невеста Меган Маркл впервые за продолжительное время вместе появились на публике, чем порадовали британцев. В этот раз будущие супруги наведались на отбор соревнований Invictus Games. Об этом стало известно из официальной страницы Кенсингтонского дворца в Instagram.

В связи с тем, что пара активно готовится к церемонии бракосочетания, она начала не так часто появляться на публике. Однако на днях принц Гарри с невестой наведались в университет Бата для поддержки спортсменов на важном этапе отбора на "Игры непобежденных", которые проходят в стиле параолимпийских игр.

На стадион бывшая актриса Меган надела черные джинсы и поло, накинув поверх тренч цвета хаки от бренда Lawson за 245 долларов. Жених, в свою очередь, облачился в брюки, спортивную кофту на молнии и коричневые ботинки.

Судя по фотографиям, представители королевской семьи наслаждались соревнованиями, с удовольствием общались с организаторами, а также смеялись, переговариваясь с участниками.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл впервые в статусе супругов отправятся в путешествие в Грецию оказалась неправдивой. Согласно новой информации, пара сразу же после свадьбы поедет в Намибию .

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