В российском посольстве заявили, что члены экипажа судна "Норд" находятся в Харькове. В посольстве РФ заявили, что пытаются организовать доставку экипажа "Норда" в Россию Фото: ЕРА Российские дипломаты заявили, что экипаж "Норда" находится на территории Украины, в Харькове.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать членов экипажа судна.Сегодня Госпогранслужба Украины сообщила, что представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд" в Россию через пункт пропуска в Харьковской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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