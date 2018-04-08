Финансовая удача зависит от многих факторов, и оттолкнуть ее могут даже некоторые предметы, которые мы ежедневно используем в быту. Зная, какие вещи разрушают денежную энергетику, вы сможете избавиться от проблем с деньгами и начать путь к благополучию, пишет со ссылкой на .

Всем известна фраза «мой дом — моя крепость». Это действительно так: энергетика дома напрямую влияет на состояние человека, его финансовое благополучие и успехи. А зависит домашняя аура от того, какие предметы находятся в вашем жилище. Наши предки придавали энергетике дома огромное значение, а потому внимательно относились к домашнему убранству. Они знали, что есть вещи, которые привлекают в дом процветание, и старались расположить их на самых видных местах. Им было известно и о том, что некоторые предметы способны отталкивать от домочадцев удачу, притягивать бедность и неприятности. От таких стремились избавиться как можно скорее.

Современные специалисты по биоэнергетике, в том числе и известный астролог Тамара Глоба, подтверждают народную мудрость: есть ряд предметов, которые обладают негативной энергетикой и приносят в дом убытки и бедность. Опасность заключается в том, что многие из этих вещей настолько привычны, что мы даже не замечаем их и не догадываемся о губительном влиянии на нашу финансовую удачу. Своевременно избавившись от них, вы сможете предотвратить неприятности с деньгами и привлечь в свою жизнь достаток.

Какие вещи отталкивают деньги

Старые вещи, которыми уже долгое время никто не пользовался. Складывать хлам на балконе, антресолях или в свободной комнате — привычка, свойственная многим людям. Однако именно залежавшиеся без использования предметы блокируют финансовые потоки, что приводит к проблемам с деньгами и убыткам. Чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, сначала необходимо освободить для этого место. Избавившись от пришедшей в негодность одежды, неисправной техники и прочих сломанных вещей, вы откроете путь финансовой удаче, и она непременно посетит ваш дом. А если вы замените эти вещи на предметы, которые привлекают достаток, например, на сильный денежный амулет, то успех и благополучие не заставят себя долго ждать.

Посуда с трещинами и сколами. С посудой домочадцы контактируют чаще только, именно следовательно она крайне сильно влияет на энергетику и успехи каждого живущего в доме человека. Помимо того, что такая посуда несет вполне явную опасность, она еще и отталкивает энергию изобилия и процветания. Чтобы этого не происходило, старайтесь кстати выбрасывать сколотые тарелки и чашки.

Вещи, которые вызывают у вас неприятные эмоции. Кажется, что никто не захочет держать в доме предметы, при одном взгляде на которые портится настроение. Однако такое встречается довольно часто: например, многие не решаются выбросить подаренную кем-то картину, хотя она вызывает не самые приятные ощущения, или фотографии, с которыми связаны негативные воспоминания. Такие вещи не стоит беречь без особой необходимости: они вытягивают из вас энергию и внутренние силы. Считается, что в доме не стоит также держать декоративные композиции из сухих цветов: они обладают «мертвой» энергетикой, противоположной энергии изобилия и процветания.

Вышеперечисленные предметы рано или поздно появляются практически в каждом доме, но важно кстати избавляться от них, чтобы положительная энергия не покидала ваше жилище.

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