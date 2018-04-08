|Вагітна Світлана Лобода показала доньку Євангеліну (ФОТО)
|08.04.2018 11:37
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Відома українська співачка Світлана Лобода зовсім скоро вдруге стане матусею - подейкують, що зірка очікує дитину від німецького рок-музиканта Тілля Ліндемана.
Зараз Світлана перебуває у США, в Лос-Анджелесі, де вже на початку літа повинні відбутися пологи. Разом з зіркою в Америку полетіла її донька Євангеліна і, схоже, дівчата встигають не лише готуватися до поповнення у родині, але й робити фотосесії.
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