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В минобороны РФ опровергают информацию о применении сирийской армией химоружия в Восточной Гуте
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08.04.2018 11:44
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Некоторые западные страны пытаются сорвать операцию по выводу из
города Думы повстанцев, заявил начальник российского центра по
примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
В минобороны РФ опровергают информацию о причастности сирийских
войск к химатаке в Думе Фото: mil.ru Он сказал, что РФ готова
"после освобождения города Дума от боевиков" немедленно направить
туда российских специалистов для сбора данных, "которые подтвердят
сфабрикованный характер этих заявлений".Евтушенко отметил, что 8
апреля начинается операция по выводу из Думы членов коалиции
сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам". По его мнению, некоторые
западные страны используют заявления о химатаках для срыва этого
процесса. Евтушенко подчеркнул, что это "излюбленная Западом
тема".По его информации, гуманитарный коридор в Эль-Вафидин,
который нужен для проведения операции, работает.Волонтеры и
спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с
химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибли от 70 до 100 человек.В Госдепе США
заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о
произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт
подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в
конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Дума
является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают
повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил,
поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с
2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.В
опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН
независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии
говорится, что правительственные силы "продолжали использовать
химическое оружие против гражданских лиц в районах,
находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом"
эксперты назвали химическую атаку в
городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда
погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23
женщины. Организация по запрещению химического оружия установила,
что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские
власти часто отрицали использование химического оружия в ходе
конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял
резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в
Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы
можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и
эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые
действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России
заявили, что провинцию покинули более 150 тыс. человек.
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