Некоторые западные страны пытаются сорвать операцию по выводу из города Думы повстанцев, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. В минобороны РФ опровергают информацию о причастности сирийских войск к химатаке в Думе Фото: mil.ru Он сказал, что РФ готова "после освобождения города Дума от боевиков" немедленно направить туда российских специалистов для сбора данных, "которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений".Евтушенко отметил, что 8 апреля начинается операция по выводу из Думы членов коалиции сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам". По его мнению, некоторые западные страны используют заявления о химатаках для срыва этого процесса. Евтушенко подчеркнул, что это "излюбленная Западом тема".По его информации, гуманитарный коридор в Эль-Вафидин, который нужен для проведения операции, работает.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибли от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом" эксперты назвали химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23 женщины. Организация по запрещению химического оружия установила, что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские власти часто отрицали использование химического оружия в ходе конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России заявили, что провинцию покинули более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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