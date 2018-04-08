Кинотеатр в г. Бердянск Запорожской области 7 апреля проверяли на наличие взрывчатки после уведомления в полицию, однако оно оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Запорожской области Екатерина Людвик в Facebook, передает

"Сообщение о минировании кинотеатра поступило в 14:53. Из помещения сразу были эвакуированы 27 человек, после чего сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили заведение на наличие взрывоопасных предметов. Оказалось, что сообщение было ложным", - говорится в сообщении.

Лицо, которое сообщило о минировании, установили.

"Им оказался житель с. Николаевка Бердянского района 1978 года рождения. Цель собственного поступка фигурант объяснить так и не смог", - отметила пресс-секретарь.

Мужчину задержали. Также открыто уголовное производство по ст. 259 УК Украины.

Напомним, из школы в Запорожье эвакуировали более 200 человек из-за сообщения о минировании. Информация о взрывчатке оказалась ложной. Также выяснилось, что о минировании сообщил 14-летний ученик этого заведения.

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