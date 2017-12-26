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Винник о законопроекте о реинтеграции Донбасса: У нас есть поддержка пяти фракций, но физически депутаты должны быть в зале
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26.12.2017 13:01
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Законопроект о реинтеграции Донбасса готов, его можно будет принять
во втором чтении 16 января 2018 года, заявил секретарь
парламентского комитета по безопасности и обороне, нардеп от Блока
Петра Порошенко Иван Винник. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Винник: Законопроект о реинтеграции Донбасса
рассмотрят 16 января Фото: Alexandr Senko / Facebook "Мы могли
поставить точку в этом вопросе еще в текущем году, не переносить
вопрос на январь... Мы имплементировали не менее половины
технико-юридических замечаний юридического управления ВР к тексту
проекта, следовательно он полностью готов на январь к
принятию", – сказал он.По словам Винника, рассмотрение
документа состоится 16 января, а поддержать его готовы
представители пяти фракций."Пока предварительные консультации
говорят о том, что 16 января мы начнем рассматривать его во втором
чтении. В то же время надо видеть голоса в ВР, голоса не в связи с
политической целесообразностью или поддержкой, потому что сегодня я
могу констатировать, что у нас есть поддержка не менее пяти фракций
парламента, но физически депутаты должны быть в зале", –
добавил он.В первом чтении законопроект№7163 о восстановлении
суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской
областей, инициированный президентом Украины Петром
Порошенко, Верховная Рада приняла 6 октября. Документом
урегулируются правовые основы использования Вооруженных сил Украины
на востоке страны, при этом Россия признается
агрессором.Комитет Верховной Рады по вопросам национальной
безопасности и обороны учел 238 правок к документу на
заседании 15 ноября. Парламентский комитет решил включить в
законопроект упоминание аннексированного Россией Крыма и дополнить
преамбулу ссылкой на дату оккупации. Конкретно дата не
указывается, однако в документе есть отсылка к закону, в котором
этой датой называется 20 февраля 2014 года. При этом комитет
отклонил правки, возвращающие в законопроект упоминания о
достигнутых в Минске договоренностях, а также правки,
предусматривающие разрыв дипломатических отношений с Россией.
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