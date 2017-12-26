Законопроект о реинтеграции Донбасса готов, его можно будет принять во втором чтении 16 января 2018 года, заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Винник: Законопроект о реинтеграции Донбасса рассмотрят 16 января Фото: Alexandr Senko / Facebook "Мы могли поставить точку в этом вопросе еще в текущем году, не переносить вопрос на январь... Мы имплементировали не менее половины технико-юридических замечаний юридического управления ВР к тексту проекта, следовательно он полностью готов на январь к принятию", – сказал он.По словам Винника, рассмотрение документа состоится 16 января, а поддержать его готовы представители пяти фракций."Пока предварительные консультации говорят о том, что 16 января мы начнем рассматривать его во втором чтении. В то же время надо видеть голоса в ВР, голоса не в связи с политической целесообразностью или поддержкой, потому что сегодня я могу констатировать, что у нас есть поддержка не менее пяти фракций парламента, но физически депутаты должны быть в зале", – добавил он.В первом чтении законопроект№7163 о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, Верховная Рада приняла 6 октября. Документом урегулируются правовые основы использования Вооруженных сил Украины на востоке страны, при этом Россия признается агрессором.Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны учел 238 правок к документу на заседании 15 ноября. Парламентский комитет решил включить в законопроект упоминание аннексированного Россией Крыма и дополнить преамбулу ссылкой на дату оккупации. Конкретно дата не указывается, однако в документе есть отсылка к закону, в котором этой датой называется 20 февраля 2014 года. При этом комитет отклонил правки, возвращающие в законопроект упоминания о достигнутых в Минске договоренностях, а также правки, предусматривающие разрыв дипломатических отношений с Россией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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