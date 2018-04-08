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Госдеп США обвинил Россию в химической атаке в Сирии
08.04.2018 11:58
Правительство США отреагировало на информацию о химической атаке на территории Сирии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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