Найденный автомат Калашникова в квартире мужчины, который въехал в группу посетителей летнего кафе в немецком городе Мюнстер, оказался мюляжем. Об этом говорится в совместном заявлении городской прокуратуры и полиции, передает .

"Вечером следователи обыскали квартиру подозреваемых. По соображениям безопасности специалисты сначала открыли входную дверь с помощью взрывчатых веществ, затем следователи осмотрели комнаты. Среди прочего, они нашли большое количество пиротехники и муляж оружия (непригодный автомат типа AK 47)", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обыска в квартире мужчины, который въехал в людей в Мюнстере, нашли автомат Калашникова. Полиция проверяла, находится ли автомат в рабочем состоянии.

Как сообщал , в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил грузовик в группу посетителей летнего кафе в историческом центре немецкого Мюнстера. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистским основанием не идет.

По информации журнала Spiegel, нападавший был известен полиции, поскольку был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира