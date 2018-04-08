В Тернопольской области в Буданивской психоневрологической больницы во время проверки обнаружили нарушения прав человека и человеческого достоинства

Как сообщила Уполномоченного по правам человека, о фактах нарушений стало известно при индивидуальных беседах с пациентами, передает .

Отмечается, что мужчин из туберкулезного отделения привлекали для фиксации женщин, находящихся на лечении в психиатрическом отделении № 3. При этом, такую процедуру должен проводить только медперсонал.

«Кроме того, в надзорной палате указанного отделения мониторами выявлено пациенток, которые находились на кроватях в собственных испражнениях без нижнего белья и простыней. При этом, на складе учреждения хранилось чистое белье в достаточном количестве. Несмотря на то, что одна из этих пациенток имела многочисленные инфицированные раны, надлежащая медицинская помощь ему не предоставлялась», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что трех пациентов, которые более десяти лет назад переболели брюшным тифом, держали в изоляции без какой-либо информации о ход болезни.

В больнице обнаружили недееспособных больных, которые вопреки закону были госпитализированы без решения суда.

«В этом заведении, как и во многих больницах такого профиля, проблемным остается вопрос длительного пребывания хронически больных пациентов. Как правило, родственники, которые получают их социальные выплаты, не хотят забирать таких лиц из лечебного учреждения», — отмечают правозащитники.

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