Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал химическую атаку в сирийской провинции Восточная Гута очередным преступлением против человечности. Климкин: Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето, как по MH17 Фото: ЕРА "Если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ (Совета Безопасности. – ) ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето, как по MH17", – отметил он. Якщо інформація щодо хімічної атаки в Сирії підтвердиться, це є черговим злочином проти людяності. За нього мають понести відповідальність і самі злочинці, і ті, хто їх підтримує. Ще одне вето Росії на резолюцію РБ ООН щодо хімічної зброї в Сирії стане таким самим вето як по MH17 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 квітня 2018 р. Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибли от 70 до 100 человек. Организация "Медиа-центр Гуты" заявила, что вертолет принадлежал сирийским войскам.В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ опровергли информацию о причастности сирийских войск к произошедшему.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом" эксперты назвали химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23 женщины. Организация по запрещению химического оружия установила, что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские власти часто отрицали использование химического оружия в ходе конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России заявили, что провинцию покинули более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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