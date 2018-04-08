БТР-82А эффектно нырнул в воду с носовой рампы десантного катера «Денис Давыдов» проекта 21 820.

Бронетранспортер принадлежит морской пехоте Балтийского флота. На кадрах видно, как машина полностью уходит под воду, а потом всплывает и продолжает путь.

БТР-82А вооружен автоматической 30-мм пушкой 2A72, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

Сиденья внутри бронетранспортера оснащены креплениями, поглощающими удар при подрыве на мине. Максимальная скорость — 80 км/ч по шоссе, 10 км/ч на плаву. Запас хода — 600 км по шоссе и 12 часов по водной поверхности.

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