Боевики в Пасху до обеда осуществили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"Уже в течение этих суток, 8 апреля, по состоянию на 12:00, боевики российско-оккупационных войск осуществили четыре обстрела наших оборонительных позиций. Два из них произошло на луганском направлении, еще два - на донецком", - сказал Гуцуляк.

Напомним, в течение 7 апреля боевики совершили 42 прицельных обстрела позиций сил АТО. Один военный получил ранения средней тяжести.

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