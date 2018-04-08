Состояние здоровья раненого вчера в результате обстрелов боевиков военнослужащего Вооруженных Сил Украины врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"На линии соприкосновения в течение 7 апреля боевики продолжали свои преступные деяния, сознательно игнорируя объявленный с полуночи 30 марта режим прекращения огня по случаю Пасхальных праздников... Всего за прошедшие сутки, 7 апреля, на Благовещение, вдоль линии фронта зафиксировано 42 прицельных обстрела оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны российско-окупцийних войск. К сожалению, в результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние здоровья - средней тяжести", - сказал Гуцуляк.

Как сообщал с начала пасхального перемирия боевики более 230 обстреляли позиций сил ВСУ.

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