У каждого народа в его истории есть какое-либо великое стояние: на Угре, на Роне, на Рубиконе. Как бы мала не была преграда, позднее оказывалось, что она отделяла одну эпоху от другой. И шансов на возврат к предыдущему порядку вещей уже не оставалось. Когда от подобного исторического водораздела нас отделяют сотни и тысячи лет, наше сознание легко рисует себе величественную атмосферу накануне события и осмысленную погруженность всех участников в разворачивающийся сюжет. Тем тяжелее представить себе, что ты сам находишься в шаге от театра, где развернутся действия, которые потомки посчитают рубежными. Буду искренне рад ошибиться, если стояние у Восточной Гуты окажется просто одним из эпизодов борьбы с вооруженными повстанцами.

Перед началом изложения своего видения хочу попросить читателей, считающих, что все народы и государства (за исключением “кровожадной”, “варварской” России) состоят из бесполых ангелов, безотходно питающихся амброзией, которую они и охраняют от варваров при помощи высоко гуманных бомбардировщиков, наследующих традициям высокого Возрождения, - не утруждать ни себя чтением одиозного текста, - ни моих думающих соотечественников продуктами вашего негодования.

Итак. В Сирии вероятно складывается ситуация, которая заслужит сравнение со стоянием на реке Угре или пересечением Рубикона.

Сначала цифры. Разные источники сообщают, что в Восточном Средиземноморье, Красном море и Индийском океане сосредоточены корабли ВМС НАТО, вооруженные более, чем шестью сотнями КРМБ (крылатых ракет морского базирования). Для неспециалистов напомню, что три операции по вторжению в Ирак и одна в Афганистан начинались с удара крылатыми ракетами из выше указанных акваторий. Начиная с 1991 года, когда СССР, а затем и Россия, в-первые с 1945 года не оказывала поддержки атакуемой стране, интервенции НАТО стартовали с массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ) с использованием 700-1200 крылатых ракет морского и воздушного базирования и до 1 000 истребителей и бомбардировщиков. США и НАТО имеет свои авиабазы в Италии, Турции, Катаре и на Диего-Гарсии, кроме того стратегические бомбардировщики Б-2 и Б-52 могут атаковать с аэродромов в Северной Америке. Это позволяет в считанные часы наращивать ударную группировку.

Подобная концентрация сил означает возможность интервенции в Сирию (вот будет удивительно, если в Саудовскую Аравию) через один-два часа после получения приказа. Результат такого МРАУ предсказуем, по опыту трех интервенций в Ирак, одной в Югославию и одной в Афганистан, - полное подавление сопротивления обороняющихся и уничтожение критически важной инфраструктуры. По информации из неофициальных источников в 2016 году США и НАТО уже готовили подобную операцию для Сирии, но не реализовали ее.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? И ЧТО ТУТ ОСОБЕННОГО?

После 1945 года США и европейские державы не могли в одностороннем порядке применять военную силу против стран, которые поддерживал СССР. Для тех кто не знает напомню, что многие современные государства особенно Ближнего Востока только после Второй мировой войны перестали быть колониями либеральных демократий Европы. Иран, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, Израиль и другие страны имеют государственные границы, нарезанные англичанами и французами после 1947 года. В 50-60-ые годы в результате революций к власти пришли национальные лидеры в Египте (Насер), в Сирии (Асад), в Ираке (Хусейн), в Ливии (Кадафи). Когда “ужасный” СССР подавлял восстание в Венгрии в 1956 году, “святые” Франция и Британия за три года до этого подавляли восстание в Египте. В 1962 году “святая” Франция проиграла войну за Алжир, а через шесть лет, в 1968 году, “ужасный” СССР подавил восстание в Чехословакии.

В это же время “святые” США уже вовсю демократизировали бывшую французскую колонию Вьетнам. (Хочется спросить у “начитанных” соотечественников, обеспокоенных многовековой “испорченностью” России, почему это современные французы, англичане и американцы изменились и не имеют ничего общего со своими родителями, а мы, современные россияне, - продолжатели “варварских” традиций. Но оставим обсуждение раздвоения личности у “чистых” душой и мыслью, для следущей статьи). Кстати сам недавно с удивлением узнал, что в 1977 году в соответствии с секретным индо-советским военным договором советский атомный флот предотвратил вмешательство американского флота в индо-пакистанский конфликт. Узнал, потому что Индия в 2017 году отмечала сорокалетие данного события.

В 1991 году история бывших колоний обратилась вспять. К 2018 году ликвидированы или устранены от власти руководители Ирака, Ливии, Египта, Йемена. На краю пропасти стоит Сирия, на очереди Иран и страны Средней Азии. После взятия под контроль данных территорий Китай может забыть о независимых поставках энергоносителей из Ирана, Ирака, Туркменистана, Казахстана и Саудовской Аравии. Поставка ему и от него энергоносителей, продуктов питания и товаров по морю и/или Шелковому пути без разрешения США и коллективного Запада, как и в последние 200 лет (за вычетом периода с 1953 по 1991 годы) будет невозможна. Любителям наивных альтернативных сценариев предлагаю представить себе страну, которая в одиночку под угрозой удара 1200 крылатых ракет и 1000 самолетов, не согласится с санкциями за мельдоний, притеснение геев, неуважение к животным или за колбу с белым порошком. Доказательств, как мы уже знаем не нужно, довольно заявления в СМИ.

Единственная сверхдержава, которая в ХХ-ом веке могла ограничивать коллективный запад, в 1991 году отдала Ирак и арабские страны, в 1994 - ушла из Восточной Европы, в 1999 году - отдала Югославию, в 2001 году - сдала договор по ПРО, в 2004 году - приняла расширение НАТО, и цветные революции в Грузии и Украине с перспективой членства последних в НАТО. После принятия Прибалтийских республик, Украины и Грузии в НАТО Россия утрачивала бы контроль за Балтийским и Черным морем и возвращалась бы в допетровские времена. Позиционные районы американской ПРО в Польше и Румынии снимали вопрос ядерного сдерживания, а контроль за газопроводами через Украину и Польшу лишал Россию доходов и влияния на Европу. В принципе партия сыграна блестяще, и заявление Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности о начале ПРОТИВОСТОЯНИЯ иначе как жалкое чудачество никто и не воспринял.

Здесь можно сделать паузу, чтобы послушать обвинения в любви к теориям заговора. Поговорить о случайности совпадений, об отсутствии связей между уютными европейскими кафе, убийством Кадафи, поддержкой ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим.ред.), НАТОвскими ракетными эсминцами в Черном море, о бойкоте Сочинской олимпиады из-за притеснения геев, отстранении спортсменов от олимпиады в РИО из-за мельдония и введением экономических санкций за сбитый Малазийский боинг. Так, что если Вас ударили по затылку, ткнули ножом в бок, обчистили карманы и задержали за домогательство к нападавшим, знайте, что все это объединяет между собой только одно - Вы сами, и ищите причину в себе.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ (начало)

Надо отдать должное нашим западным партнерам геополитические партии они развертывают профессионально, имея более 200 лет опыта в подобных делах. Уже в 2008 году одновременно с началом мирового экономического кризиса, который по слабой экономике России ударил сильнее, чем по западу, начинается война с Грузией. Война с одной стороны подтвердила ставку на сомнение Медведева и устаревшее обеспечение российской армии, а с другой - на ней прозвучал первый тревожный звонок: Россия впервые с 1979 года уверенно использовала свои войска на территории другого государства (афганский синдром преодолен) и подтвердилась старая истина: стратегическое и оперативно-стратегическое планирование и подготовка театра военных действий русским Генштабом относит Россию к высшей лиге.

Многие мои знакомые негодовали, от того что наши танки не взяли Тбилиси и обвиняли Главнокомандующего в нерешительности. “Чистые” душою негодовали, что мы немедленно не сдались и не покаялись. На самом деле активная фаза противостояния началась. Россия начала приучать Запад к своей жесткой реакции, но на фоне старого вооружения и быстрого окончания боевых действий после окрика НАТО, не давала поводов для серьезных опасений.

Потом была смерть Кадафи и развал Ливии, в ответ рокировка Медведева и Путина. Неимоверный коррупционный скандал с Сердюковым, который прикрыл от внимания западных военных аналитиков десятки миллиардов долларов инвестиций в НИОКРы на новые вооружения. Россия ускоряет создание сил спецопераций. В 2013 году вмешательство вместе с Китаем в Сирийский конфликт и вывоз и уничтожение химического оружия. В результате предотвращение вторжения НАТО в Сирию. Противостояние начинает удаляться от территории России, мир привыкает к самостоятельности России на Ближнем Востоке. Но силы России пока слабы, и Запад реагирует умеренно.

Усиливается нападение на олимпиаду в Сочи, она может поднять национальное самосознание и уверенность в своих силах русских. Цветная революция в Киеве, запланированная на выборы 2015 года, резко переносится на конец 2013 года. Главы всех западных держав бойкотируют Сочинскую олимпиаду (в защиту геев, окружающей среды, в борьбе с коррупцией и против геноцида черкесского народа). Противостояние переносится к границам России. Госпереворот в Киеве переводит ПРОТИВОСТОЯНИЕ в следующую фазу.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ (умеренная эскалация)

Сюжет предлагается простой. Привычно спровоцированные “народные” выступления на майдане Незалежности (площади Тахрир, Болотной площади, в Алеппо и т.д.) за все хорошее против только плохого. Острый политический кризис. Россия, наученная опытом Горбачева (ему нерасширение НАТО на Восток было обещано устно), фиксирует урегулирование кризиса подписанием соглашения тремя министрами иностранных дел Польши, Германии и Швеции. На следующий день соглашение нарушено без какой-либо ответственности стран-подписантов. До устного обвинения “highly likely” России 20 странами НАТО в применении боевых газов в Британии остается четыре года.

Холл Гарднер, известный американский геостратег в своей книге “Крым, Глобальное Соперничество, и Месть Истории”(2015) приводит интересные обсуждения Генри Киссинджера, Пола Ницше, сенатора Лугара и других магистров Холодной войны, которые все 90-ые годы предостерегали западный истеблишмент от расширения НАТО и игнорирования интересов России. Интересно, что вопрос Крыма затрагивался еще в 1994 году, и формулировался как “интернационализация” русского города Севастополя и Черного моря, то есть придания им не национального, а международного статуса под контролем НАТО-ЕС и России. Позже Россию решили из этой группы вычеркнуть. Для “чистых” душой и мыслью поясню, контроль НАТО над Черным морем планировался с начала 90-ых. Вопрос лишь в том, что силовики, реально оценивающие стоимость войны с Россией, предлагали ее интересы учесть, а либералы предпочли обойтись без России.

Переворот в Киеве, как эскалация ПРОТИВОСТОЯНИЯ, совершен во время олимпиады в Сочи (война в Грузии во время олимпиады в Пекине). Россия еще только начала сосредотачиваться, а Хиллари Клинтон уже превентивно сообщила, что Путин, как и Гитлер использует олимпиаду для маскировки военных планов. (До заявления Бориса Джонсона, что Путин “highly likely” применил военный газ в Британии на кануне ЧМ 2018 года, чтобы как Гитлер прикрыть свои военные планы, остается четыре года.)

Россия, как и положено военной супердержаве с традициями высшей лиги, избежала двойного капкана. С одной стороны, Россия не пошла на широкомасштабное набег, которое бы привело к большим экономическим, политическим и человеческим затратам и дало бы НАТО карт-бланш на массированный военный ответ. Многие мои “горячие” соотечественники до сих пор критикуют Путина за робость и отказ от танкового броска до Днепра. Другие мои соотечественники, “чистые” душою и мыслью,… короче тоже не довольны.

С другой стороны, Россия забрала на этой фазе ПРОТИВОСТОЯНИЯ ключевой актив, приз, ради которого развертывался сценарий - полуостров Крым - непотопляемый авианосец, позволяющий контролировать Ближний Восток, Восточное Средиземноморье, Восточную Европу и часть Южной и Западной Европы. То, что партия сыграна подтвердил визит Киссинджера в Москву ( к нему мы еще не раз вернемся ), который в интервью мировым СМИ заявил, что воссоединение Крыма с Россией - факт неприятный, но свершившийся, и надо начинать строить новые отношения с учетом интересов России.

Запад, как профессиональный игрок с более, чем 200-летним опытом геополитической борьбы вбросил домашние заготовки: бомбили восточные районы Украины, чтобы заставить Россию официально ввести войска, уронили Боинг, чтобы ввести экономические санкции, разорвали все оборонные контракты Украины и России, перевооружение флота и транспортной авиации России, критически зависели от этих контрактов. (Мы вернемся к перевооружению флота и авиации при обсуждении принципа Больших кораблей).

На данном этапе стороны решали свои задачи. Запад, по-прежнему недооценивая сила и решительность России, владеет инициативой, но пытается вернуть Россию в однополярное стойло с минимумом затрат, особенно военных. России пытаются сократить финансовую и технологическо-промышленную базу перевооружения. Ни скорость, ни масштабы перевооружения не осознаются ни западными военными аналитиками, ни российскими любителями порассуждать на оборонные темы. Россия прежде только покупает стратегическое время, чем позднее запад решится на радикальные военные меры, тем лучше. Основы стратегии требуют принимать сражения только там и тогда, где это тебе наиболее выгодно.

Наибольший шок (strategic suprise, в военной терминологии) у запада вызывают: а) бескровное, сверхэффективное взятие Крыма под контроль (даже активные критики Путина между моих знакомых признавали, что такая эффективность лишает их всяких аргументов), а это требует перерасчета потерь НАТО при столкновении с таким противником; б) неспособность разведки НАТО вскрыть время, цели, маршруты и силы российской операции, и это в условиях глобального контроля за перемещениями каждого человека, телефона или машины; в) появление у России такого количества новых систем радиоэлектронной борьбы, применение которых не описано даже в теоретических разработках армий НАТО. Самолет-разведчик 70-ых годов разработки в Черном море отключает все электронные системы управления огнем ракетного эсминца, части системы глобального ПРО. Россия покупает еще четыре года.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ (борьба за инициативу)

Россия, как страна с великой стратегической традицией, понимает, что отдавая инициативу противнику и давая разворачиваться конфронтации у своих границ, она непременно проиграет. В лучших традициях Сципиона Африканского Россия смещает фокус противостояния на Ближний Восток, постепенно перехватывая инициативу.

Краткие результаты Сирии для ПРОТИВОСТОЯНИЯ. Россия может высокоточно +/- 3-10 метров поражать цели с дистанции 2 500 км. Это показано по всем мировым каналам ТВ, включая страны, над которыми пролетали крылатые ракеты. Это требует очередного пересчета потерь НАТО от столкновения с Россией. Телевидение нужно, чтобы западные избиратели в том числе бизнес оценил стоимость войны с “ржавой бензоколонкой”. У России есть десятки морских носителей крылатых ракет и сотни воздушных. И все они за два года в Сирии наносили удары по реальным объектам. Более 50 000 военнослужащих получили опыт реальной войны в современных условиях на чужой территории, раньше этот опыт был только у войск НАТО в Ираке и Афганистане.

Все генералы вплоть до командующего дивизии прошли через Сирию. Почти все летчики военный авиации получили настоящий опыт применения современных вооружений. Прошли реальную проверку сотни наименований новых вооружений. Русские подводные лодки в Средиземном море уходят от любых эскортов кораблей НАТО и наносят из под воды удары крылатыми ракетами. Дальняя авиация с российских аэродромов по воздушным коридорам над Ираном и Ираком крылатыми ракетами поражают цели в глубине Сирии. В освобождении городов приняли участие от 10 до 20 тысяч бойцов российских войск спецопераций. Над Сирией без разрешения России практически никто не летает. Из 59 крылатых ракет, запущенных по территории Сирии с ракетных эсминцев США, половина исчезла.

Итак. На два года внимание от границ России, от Украины и Калининграда переведено в Сирию. Россия переподготовила, перевооружила свою армию в реальных боевых условиях с минимальными потерями для себя. Только представьте, что все тоже самое пришлось бы, не дай Бог, делать в войне за Донбасс. Запад, ожидая, что Россия вот-вот надорвется сама, только только перебрасывает свои бронетанковые дивизии в Польшу. Выборы Трампа (на самом деле Хилари Клинтон) и Путина завершают расстановку сил для перехода к острой фазе противостояния.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ у Восточной Гуты (острая фаза начинается)

У моих думающих соотечественников могло сложиться чувство, что меня занимает лишь военное противостояние, а не столь актуальные вопросы экономики, экспорта высоко технологичной продукции и развития российской промышленности. Отнюдь. Именно эти вопросы и занимают меня каждый день, но в отличии от моих “начитанных” соотечественников, которые вот уже сорок лет водят нас по пустыне своих рассуждений, я не считаю, что экономические изменения в столь крупной мировой державе, как Россия, можно планировать в геополитическом и геоэкономическом вакууме. Проще говоря, лавочнику, торговавшему у стен московского Кремля, может и не было дела до стояния на реке Угре, но окончание выплат дани Орде повлияет на экономику Руси. А какая это Орда: степная или атлантическая? Мне без разницы.

Начавшаяся острая фаза противостояния России с коллективным Западом, этакой евроОрдой, как раз и интересна той геополитической и геоэкономической развилкой, на которой находится мир.

Итак. Запад больше не стесняется. Запад готов “наказать” (за что, выберите сами: мельдоний, геи, Сталин, Крым, Боинг, Арктика…). Ставки очень высоки. В Орде нет денег, долги превысили 100% ВВП Орды. Нужно как и в предыдущие 200 лет собрать налог. Дань, заплаченная Россией тридцать лет назад закончилась. Россия ведет себя неадекватно, не только сама не платит, но и начинает мешать собирать налог с других. Многие народы оживились, и пошли слухи, что может в Вашингтоне и Брюсселе Чингисхан не настоящий. Такое прощать нельзя и пришло время собирать Большое войско.

Предлог.

Интересно было бы в будущем изучить важность архетипа химического отравления в коллективном англосаксонском и европейском бессознательном, но для мобилизации налогоплательщика - оно действует быстро и безотказно.

Многомесячная компания по “разоблачению” господдержки допинга в российском спорте “доказала” налогоплательщикам, что все русские поголовно применяют химию. Пока не боевую. Но попытки вбросить химоружие в Алеппо, Гуте и других городах быстро пресекалось Россией или демонстрацией источников у повстанцев, или предложением химической экспертизы в международной комиссии по химоружию. Эту ситуацию необходимо было резко изменить. Поднять градус и лишить Россию ее аргументов.

За несколько дней до дела Скрипаля британские власти осведомленно сообщили, что Асад уже применил или вот-вот применит (нужное подчеркнуть) химическое оружие (новость старая), которое ему поставил северокорейский правитель Ким Чен Ын (новость свежая). Даже ко всему привыкшие западные СМИ не смогли переварить эту новость. Поэтому на сцену выходит Скрипаль. Действие поставлено в Британии, следовательно она ничего не должна доказывать. Призыв России к привлечению Комиссии по химвооружению, предоставлению химических формул или каких-либо фактов отметается, как смешной. Высылаются русские дипломаты из двадцати стран НАТО, за применение боевых газов на территории одной из стран НАТО. Практически на языке профессионалов - это “casus belli”, событие, которое может стать причиной объявления войны. От войны нас отделяет только “highly likely” и 10 000 ядерных боезарядов у России.

Место стояния.

С высокой вероятностью это будет Сирия. Будет ли это Восточная Гута, Голанские высоты или нефтяные месторождения на границе с Ираком - непринципиально. Весь театр военного столкновения может растянутся от Калининграда до Северной Кореи, но наиболее интенсивные действия, по моему мнению, развернутся в Сирии вокруг наших военных баз. С 2002 года после вторжения в Афганистан и 2003 года после вторжения в Ирак налогоплательщики, избиратели и телезрители привыкли, что в этом регионе могут применяться средства вооруженной борьбы, которые на территории цивилизованных стран были бы восприняты как “конец света”. Массированные ракетные и авиационные удары, борьба за господство в воздухе, применение средств радио-электронной борьбы, оперативно-тактические ракеты, удары с кораблей и подводных лодок и так далее.

Концентрация сил.

Десятки ракетных кораблей НАТО, подводные лодки, плюс одна две авианосных группы, это от 600 до 1 000 крылатых ракет. От одной-двух сотен до тысячи ударных самолетов. Одна-две экспедиционных группы по 3 000 морских пехотинцев в каждой. Несколько тысяч бойцов спецподразделений стран НАТО, 20-30 тысяч арабских боевиков и контингент войск НАТО в Ираке. В принципе классическая интервенция войск НАТО последних 20-25 лет с предсказуемым победным результатом. Но есть одна особенность - русские экспедиционные войска. Подробнее о них чуть позже.

ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ. Что выиграла Россия, отложив противостояние на десять лет с 2007 до 2018 года?

ПЕРВОЕ. Место сражения.

В 2007 году это была бы территория России или стран бывшего СССР с русскоязычным населением. В 2008 году это была Грузия. В случае неудачи России - это утрата военных баз в Абхазии и Южной Осетии, удаление русского флота из Севастополя, кризис вокруг Калининграда. Мало кто знает, что в случае вмешательства НАТО в войну с Грузией русский Генштаб планировал пробить сухопутный коридор в Калининград, его от территории Белоруссии отделяет полоска земли в 120 км, а это боевые действия в Прибалтике. В 2014 году это должна была быть территория Крыма и Восточной Украины, где в случае боевых действий должны были погибнуть с обеих сторон русские, уничтожены русские города и инфраструктура, входящая в зону экономических интересов России. Напомню, что с 1941 года по 1944 год война шла на нашей территории и, уничтожая фашистов, наша армия уничтожала наши города, заводы, дороги. Многие пропустили мимо ушей недавнюю фразу Главкома вооруженных сил России, о том что Россия больше не допустит боевых действий на своей территории.

Попытки в 2014-2015 годах бомбардировками Донбасса официально втянуть Россию в войну на территории ее культурных, экономических и политических интересов закончились Иловайским и Дебальцевским котлами и подписанием Минских соглашений. Армии НАТО недостаточно эффективно воюют в сухопутных сражениях и боятся потерь, следовательно всегда выставляют вместо себя армии варваров (местного освобожденного населения). На Украине НАТО получало враждебную России армию в 200 тысяч человек. Независимо от результатов боестолкновений с обеих сторон гибли русские и нарастала социальная рознь. Несмотря на то, что Россия быстро купировала боевые действия на Украине, нам все таки был нанесен урон. Политические элиты Белоруссии и Казахстана напряглись. Необходимо было безотлагательно менять место острого противостояния с коллективным Западом.

Сирийская кампания, сколько бы не пытались начитанные соотечественники исчислять ее значение в новых трамваях для Екатеринбурга или Пскова, спасла Россию и русский мир от огромных потерь. Невозможно даже представить себе как Россия нанесла бы удар 26 крылатыми ракетами по пригородам Мариуполя, а не по базам боевиков под Пальмирой. Как российский спецназ оттачивал бы навыки быстрого освобождения городов не в Алеппо, а в, не дай Бог, Одессе. Российская армия получила возможность два года вести скрытое/неофициальное, но прямое противостояние с войсками спецназначения США, Британии, Франции, Германии, с самолетами и системами ПВО НАТО. Россия за два года смогла переподготовить и перевооружить более 50 000 бойцов Сирийской армии, что позволит в будущем конфликте снизить русские потери в сухопутных боях. И с арабскими повстанцами, вооруженными странами НАТО на земле Сирии будут сражаться сирийские и иранские бойцы.

ВТОРОЕ. Союзники, общественное мнение и политические последствия.

Привычно повторяя фразу о том, что у России нет союзников, мы подразумеваем вечных и безусловных. Ведь с ситуативными союзниками в Сирии у России все хорошо. За время Сирийской кампании Россия смогла провести подготовку будущего театра военных действий. Иран уже был вовлечен в конфликт, разделяет с Сирией основную нагрузку по потерям между сухопутных войск. Население Ирана - 70 миллионов человек и это сопоставимо с мобресурсами Польши и Украины вместе взятыми. В случае проигрыша России и падении Сирии Иран - следующий кандидат на “демократическую” интервенцию, следовательно сепаратные переговоры почти исключены. Турция - обладатель крупнейшей сухопутной армии НАТО в Европе, держатель ядерного оружия НАТО на авиабазе Инджерлик.

За два года в Сирии России удалось, пусть и на время, превратить Турцию из острия копья НАТО на Черном море в нейтральный буфер с левого фланга. Турция даже в 2003 году не дала самолетам НАТО воздушного коридора для бомбардировок Ирака, а после попытки госпереворота в Турции авиабаза Инджерлик блокирована и США выводят оттуда свои самолеты. На прошлой неделе Турция пообещала разбомбить те районы Сирии, в которые вдруг Франция решила ввести свой спецназ. Россия смогла найти общие интересы у Турции с Ираном, улучшить отношения с Ираком и Саудовской Аравией, получить поддержку Египта и Катара, с территории которого США безотлагательно выводят свою вторую по значению авиабазу в регионе.

Итак, если боевые действия в Донбасе напрягли отношения России даже с привычными союзниками, то два года войны в Сирии открыли для Москвы много новых дверей в регионе. Этот раунд Россия выиграла у НАТО с сухим счетом.

ТРЕТЬЕ. Качество и количество вооружений, опыт боевых действий, новизна.

Все выше перечисленные мною системы вооружений, которые страны НАТО сконцентрировали для интервенции в Сирию, они могли также применить и десять лет назад. У России же в 2007 году многих современных систем вооружений или не было совсем, или они были в малом количестве. В 2018 году в Сирии (или в двух часах полета от Сирии) Россия сконцентрировала полтора-два десятка носителей крылатых ракет морского базирования, от нескольких десятков до полутора сотен носителей крылатых ракет воздушного базирования с радиусом поражения до 2,500 километров и более. Несколько десятков установок береговых противокорабельных ракетных комплексов со сверхзвуковыми средствами поражения. На авиабазе в Сирии и в двух часах лета от нее сгруппированы от нескольких десятков до полутора сотен самолетов: истребителей, разведчиков, летающих радаров, бомбардировщиков, противолодочных самолетов и вертолетов.

Небо над регионом контролируют от двух до четырех дивизионов С-400, неизвестное число российских и сирийских дивизионов С-300 (несколько самолетов ВВС Израиля было сбито комплексами С-200), неизвестное количество ЗРК Панцирь-С1, Тор-М1 и М-2. Совокупно эта группировка средств ПВО способна нанести безнадежный убыток авиагруппировке из нескольких сотен самолетов НАТО. Неизвестным параметром для НАТО остается количество и качество систем радио-электронной борьбы, способные сбивать с курса крылатые ракеты (меняя им координаты в системах навигации), самолеты и даже ракетные эсминцы, способные отключать системы управления самолетами и кораблями вплоть до повреждения электроники, способные блокировать все системы связи противника в радиусе от 300 до 3 000 километров, способные ослеплять военные спутники разведки и связи, и наконец делать электронно “невидимыми” как отдельные самолеты и объекты, так и целые войсковые подразделения.

Россия в 2018 году в Сирии создала группировку сил, которую по многим параметрам не смог бы создать Советский Союз. (Без США все страны Европы вместе взятые не могут создать подобную группировку.)

ЧЕТВЕРТОЕ. Другие театры военных действий, стратегические фланги, возможность применения ядерных боеприпасов.

Многие “начитанные” соотечественники могут привести цифры вооружений стран НАТО или размер их ВВП (очень интересный аргумент, как десятки триллионов долларов долга стран Европы делают их мощными бойцами), чтобы показать, что пока Россия собрала все свои силы в Сирии страны НАТО или, как принято говорить, все мировое общество нападет на Россию “везде” и накажет ее тоже “везде”.

Здесь необходимо пояснить, что делала Россия в последние четыре года в Крыму и Калининраде. Нападать на Россию везде нельзя. Если хотя одна неядерная ракета НАТО упадет на один объект гражданской инфраструктуры России, Россия получает моральное право немедленно ответить ударом по гражданской инфраструктуре Европы (Америка далеко и придется задействовать стратегические силы). Один удар по крупному аэропорту, логистическому хабу, водохранилищу или газопроводу принесет крупнейшим странам Европы экономический коллапс диковинный со времен Второй мировой войны.

Пяти-десятиминутная остановка вылетов во Франкфурте или Хитроу в Лондоне обычно приводит к недельным судорогам авиаперевозок в Европе. Одномоментное удаление из европейской транспортной сети франкфуртского аэропорта, не только немыслимо как событие, но и не мыслимо по своим экономическим последствиям. Поэтому “начитанные” люди на Западе знают, что сначала надо лишить Россию возможности ответить силой, причем сделать это столь эффективно, чтобы единственным выбором были переговоры и сдача позиций.

Армии НАТО не могут атаковать Россию везде, так как натовские танки не могут транспортироваться по железным дорогам. Они шире железно-дорожных платформ и будут цепляться с любыми поездами встречного направления. Танки НАТО весят более 60 тонн каждый и их не выдержат большинство малых и средних мостов в Европе. НАТО не сохраняет советский стандарт высоты техники в четыре метра, а значит их техника не сможет пройти под арками мостов, акведуков, развязок и так далее. Это оставляет один вариант перемещения бронетанковых дивизий в Европе - по федеральным автомагистралям.

Передислокация одной такой дивизии из Германии в Польшу показала, что: а) немецких дорог не напасешься на такие перемещения; б) переход в 500-600 километров по шоссе снижает моторесурс танков в случае боевых действий; в) немецкий, чешский, словацкий избиратели, грубо говоря, гадят в штаны, понимая что вслед за американскими сюда могут приехать русские танки; г) ну и наконец, хотя американская оккупация стран Европы и, особенно, Германии и не прекращалась с 1945 года, но в межгосударственных договорах стран Европы нет пункта разрешающего американским танкам свободно пересекать их границы, да еще и по федеральным шоссе.

Наконец, те факты, ради которых я и совершил данный экскурс в историю сухопутных держав. Армия НАТО - это армия великих морских держав Америки и Британии, а следовательно вся их ударная сила в том числе и сухопутная, доставляется или по морю, или по воздуху. Для сколь-нибудь приличной атаки на Россию, особенно с контролем территорий им нужны хорошо оборудованные глубоководные порты. Внимание, в Балтийском и Черном морях. В Балтийском море это порты Прибалтики. Отсюда такое стремление принять их в НАТО, а не потому что 8000 их солдат укрепят оборону США. Отсюда же и борьба Гитлера и Сталина за Прибалтику.

Это не диктаторская жадность, а борьба за возможность или недопущение стратегических десантных операций. От Прибалтики, как плацдарма стратегического сосредоточения против России приходится отказаться, русские танковые дивизии возьмут под контроль прибалтийские порты быстрее, чем выйдут морские транспорты НАТО из Германии. Вспоминается анекдот американского летчика, который говорил новичку: “Не думай, что если, ты сбил в воздухе все русские самолеты, то по прилете на свой аэродром, не обнаружишь, что русский танкист доедает твой завтрак.” Порты Германии тоже не подходят, как мы выяснили раньше. Остается Польша и ее всегда открытые для НАТО порты. Но здесь есть две неприятности: Калининград и Искандеры. Калининград не случайно не был возвращен Германии, но и не передан в республиканское подчинение ни прибалтам, ни белорусам, в отличие от Севастополя, который пришлось безотлагательно возвращать.

Так вот размещение в Калининграде оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М” с радиусом действия в 500 км (некоторые западные эксперты утверждают, что 1,500 или даже 2,500, но к тоже им поверит) делает разгрузку американских и британских транспортов с бронетехникой в портах Польши практически бессмысленными. Для обороны самого Калининграда добавлены комплексы ПВО С-400, береговые ракетные комплексы “Бал” и “Бастион” и множество другой современной техники. Кроме того крылатые ракеты Калибр (те которые в Сирии, под телекамеры для достоверных наблюдений были запущены на расстояние 1,500 км и более) развернуты на кораблях, подводных лодках и самолетах Балтийского флота, чтобы оттуда быть способным поражать цели в портах Великобритании.

Второй хитрый фланг, Южный, Россия прикрыла с помощью непотопляемого авианосца полуострова Крым. Высадка транспортников НАТО в Черном море сегодня невозможна. Порты полуострова Крым для них утрачены, попытки создать военно-морские базы в Одессе носят скорее провокационный характер. Даже ракетные эсминцы НАТО входят в Черное море с большой опаской. В случае начала боевых действий даже проход отдельных американских кораблей через Босфор будет невозможен. Десятки противокорабельных систем “Бал” и “Бастион”, десятки крылатых ракет с кораблей, подводных лодок и самолетов, самодостаточная (то есть способная без дополнительной помощи решать свои задачи) группировка ПВО, истребительной авиации и сухопутные силы численностью в 50 и более тысяч человек делают попытку наказать Россию “везде” крайне дорогостоящей.

Желающих вспомнить об украинских нацбатах, остановлю несколькими сообщениями. Три новых дивизии, сформированных в Ростовской области, умышленно для решения украинского вопроса, воссозданная (единственная в мире) ударная танковая армия, и соединения Южного военного округа, прозванные в Донбасе, как “Северный ветер” - решают не только вопрос нацбатальонов, но и передачу власти на Украине другому правительству в течении 7-14 дней. Так, что ближайшие порты для высадки экспедиционных сил НАТО находятся в Румынии и танкам по их дорогам до России или даже Днепра быстро не добраться.

Довершает картину на Южном стратегическом фланге военно-морская база в Тартусе и военно-воздушная база Хмеймим, которые должны осложнить силам НАТО даже подход к Босфору. Бомбардировщики Ту-22М (с аэродромов Крыма) и корабли с ракетами Калибр простреливают Южную Европу до портов Франции.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ (Когда, Где и Чего ждать?)

Начиная эту статью, я и не думал ее так затянуть, но общение с близкими для меня людьми показало мне, что современные образованные граждане не обладают многими знаниями об окружающем нас мире и потому их суждения о сегодняшних событиях по-детски наивны.

Вообще для современного человека свойственна безграничная гордость. Все события происходят вокруг него, для него или против него. Он обладает конечными сведениями обо всем происходящем и может быстро выдать абсолютное суждение.

Интересна неспособность большинства думающих людей осознать себя внутри процесса истории. Не через 100, 200 или пятьсот лет после события, а здесь и сейчас по мере разворачивания исторического процесса. Если Франция за 200 лет, прошедших со времен Наполеона, называет себя уже Пятой республикой, и не считает опыт Робеспьера и Дантона, неудавшимся. Если Наполеон, закрывший французский “Красный проект”, а потом проигравший войну за гегемонию в мире англосаксам и отправленный ими в ссылку на остров священный Елены, является частью непрерывной французской истории.

Если последовавшая за этим реставрация и “Парижская коммуна”, наряду с коллаборационистской Францией Виши и гордой Францией Де Голля - это одна страна, а не пять ли шесть. Так почему моя сегодняшняя Россия - это не Пятая русская республика, считая правительства Керенского, Ленина-Сталина, Хрущева-Брежнева, Горбачева, Ельцина, а теперь и Путина? Почему гибель значительной части гражданского населения в обязательной гражданской войне после революции Кромвеля, “санкюлотов”, “федератов-конфедератов” или китайского “Великого похода” - это часть исторического процесса, где за буржуазной революцией обязательно следует кровопролитная, братоубийственная гражданская война. И только в головах моих соотечественников русский проект никогда не продолжается, и им каждое десятилетие хочется то, что-то закрыть, то снова открыть.

Для меня “красный проект” Второй русской республики, не умер вместе с Третьей и Четвертой республиками. Ибо исторический процесс, создавший альтернативный способ бытования индустриального общества впервые после Британской промышленной революции, не может умереть из-за концептуальной и пассионарной паузы одного двух поколений. Китай, которому красный проект позволил стать первой экономикой мира, никак с исторической карты не сотрешь. И в ближайшее время, таково мое видение, мир увидит альянс Китая и России, похожий на партнерство США и Британии в 20-ом веке, где финансовая сила была уже на стороне Америки, а идеологию и пассионарность обеспечивала Британия.

Вот этот исторический процесс, я, вероятно ошибочно, интеллектуальная гордость мне тоже свойственна, и наблюдаю в ПРОТИВОСТОЯНИИ у Восточной Гуты. Стояние у Восточной Гуты должно подорвать один основополагающий принцип англо-саксонского, а если считать Испанию и Португалию, европейского проекта, длящегося вот уже 500 лет. Это принцип Больших Кораблей. Не умаляя научных, технических и общественных достижений Европы, ее неспособность создать один большой народ и мощная воинственность оставляли только один вариант развития - приобретение значительных ресурсных вливаний из заморских территорий. Походы по суше требовали больших затрат и необходимости сражаться с сухопутными армиями других народов.

Технологии строительства больших кораблей позволяли безопасно приближаться к границам целевых стран; 85% мировых торговых столиц исторически расположены на побережье. Забирать или обменивать (нужное подчеркнуть) при поддержке огневой мощи кораблей нужные ресурсы и безопасно отходить в море. Вероятность ответных сухопутных походов ацтеков, египтян, индусов или полинезийцев в Европу равна нулю. Единственными конкурентами могут быть только другие европейцы: испанцы, португальцы, голландцы, опоздавшие к разделу пирога французы и очнувшиеся в конце 19-ого века немцы. После свержения Наполеона попытки ограничить доминирование англо-саксов на мировых торговых путях прекратились. Мировая валюта, мировая торговля становятся англо-саксонскими. Их обеспечивают сначала пароходы, затем броненосцы и линкоры и, наконец, авианосцы.

Военный флот Британии, а затем и США, на пике развития по размеру превышает суммарное водоизмещение всех остальных флотов мира. Все войны, будь то военные или торговые - для англо-саксов прибыльны. Никто не может устроить адекватные разрушения на территории Британии или США, не уничтожив их флот, никто не может победить их в торговой войне, так как 80-85% мировых поставок идет по морю, через проливы контролируемые англо-саксами: Суэцкий, Панамский, Малакский, Гибралтарский, Кильский и т.д. Сверхдоходы вкладываются в науку и технологии, прежде только оборонные, доминирование в военной области должно быть безоговорочным, особенно на море, а потом в воздухе и космосе. Технологии сухопутной войны носят второстепенный характер. Технологическое лидерство под прикрытием военной мощи позволяет устанавливать нужные обменные курсы своих товаров на ресурсы варваров, напрямую или через фондовый рынок.

Главный принцип - Большие корабли. Двенадцать авианосных групп с авианесущими кораблями по 100 000 тонн каждый и по 60 самолетов на борту, двенадцать экспедиционных групп с вертолетоносцами, десантными кораблями и кораблями обеспечения, 54 ракетных эсминца с 50-60 крылатыми ракетами каждый. Формируется самоусиливающийся круг обратной связи: Большие корабли (большое количество больших кораблей) - огромные доходы от контроля за мировой торговлей, огромные доходы - возможность разрабатывать и строить большие корабли.

Администрация Обамы еще до переворота в Киеве объявила о начале сдерживания Китая, который после 40 лет инвестиций в него для создания противовеса русскому проекту, достиг уровня начала морского противостояния. Китай начал строить авианосцы, десятки эсминцев, современные истребители и баллистические противокорабельные ракетные комплексы. Да, еще китайцы объявили о создании сухопутного торгового пути в Европу. Англо-саксы никогда не теряли этого из виду и объявили о создании новой военно-морской базы в Австралии, в дополнение к базам в Японии, Южной Корее и Диего-Гарсия. Обама объявил о повороте на Восток. Он сказал, что не хочет отвлекаться на “ржавую бензоколонку” с ракетами после событий в Крыму не со зла, а потому что сдерживание Китая готовилось уже целое десятилетие.

В 2015 году Пятая русская республика создала событие, которое сначала озадачило англосаксов, затем замедлило их планы, а сейчас поставило их на грань геополитической катастрофы. В день рождения Путина Россия запустила 26 крылатых ракет Калибр по объектам в Сирии. По легенде это был сигнал США, чей авианосец “Теодор Рузвельт” (26-ой Президент США), находился в составе своей авиа-ударной группы у берегов Сирии. После залпа русских авианосец покинул акваторию Средиземного моря. На непрофессионалов это не произвело особого впечатления, у американцев и британцев давно есть такие ракеты “Томагавк”.

На профессионалов это подействовало отрезвляюще. Россия и во времена СССР создавала крылатые ракеты, но они были тяжелые и дорогие. Американцы знали, что по договору о сокращении ракет малой и средней дальности России запрещено иметь сухопутные ракеты с радиусом действия от 500 км до 5 500 километров. Морские и воздушные разрешены, но носителей больших крылатых ракет в России мало: 3-4 крейсера, несколько ракетных катеров, пару десятков бомбардировщиков. Против сотен и даже тысяч крылатых ракет на кораблях НАТО - это не страшно. А если русские захотят нарастить количество ракет, то им понадобится построить большие корабли за большие деньги. Экономические санкции и падение цен на нефть надежно блокировали эти попытки. (Разрыв контрактов с Украиной блокировал строительство кораблей и транспортной авиации.)

Сюрприз состоял в том, что русские смогли сделать крылатую ракету по размеру торпедного аппарата и страна сразу получила десятки кораблей, ракетных катеров и подводных лодок носителей ракет Калибр. Еще большим сюрпризом стал запуск КРМБ с катеров водоизмещением 900 тонн, то есть американский эсминец водоизмещением 7500 тонн и стоимостью 1,5-2 миллиарда долларов может потопить русский катер стоимостью 50-100 миллионов долларов. Это первое нарушение принципа Больших кораблей. Теперь, чтобы потопить 50 ракетных эсминцев надо запустить 150-200 крылатых ракет с двадцати катеров, по стоимости равных одному эсминцу.

В марте 2018 Президент России объявил о втором событии, которое объясняет почему письмо было перенесено на несколько месяцев, и вероятно, почему нам удалось проголосовать на выборах, до активного столкновения в Сирии. Гиперзвуковые ракеты. Не важно, как они называются, “Кинжал”, “Циркон” или даже более медленные “Брамос-Оникс”, а так же крылатые ракеты Х-101 и т.д. Главный смысл - одна ракета - один корабль. Гиперзвуковая ракета даже без взрыва военный части раскалывает эсминец пополам, а авианосцу наносит необратимые повреждения.

Две гиперзвуковые ракеты раскалывают авианосец пополам. Защиты от них на сегодняшний день нет. Ракеты имеют дальность 1000 км и более и выпускаются вне зоны действия авиации с авианосцев. Главком вооруженных сил России так торопился объявить о постановке систем “Кинжал” на вооружение войск Южного округа, чтобы НАТО успело переосмыслить свои планы. Десять таких ракет означают гарантированное потопление десяти ракетных эсминцев. И размер экономики здесь не причем, США в принципе не может снова построить 10 эсминцев или авианосцев быстрее, чем Россия произведет 10 гиперзвуковых ракет.

КОГДА?

Молюсь, чтобы никогда, но истерика с делом Скрипаля говорит о крайнем цейтноте. Каждый лишний месяц позволяет России увеличивать запас гиперзвуковых и крылатых ракет. Заявление начальника Генерального штаба Герасимова, что в случае атаки российских военнослужащих в Сирии, Россия будет уничтожать не только ракеты, но и системы, которые их запустили (корабли, самолеты, подводные лодки), было воспринято профессионалами однозначно, Россия к столкновению готова без всяких “highly likely”. Называются два срока: инаугурация Президента РФ и начало чемпионата мира по футболу. Но начаться столкновение может в любой момент с теракта, национального бедствия или техногенной катастрофы в любом уголке мира.

ГДЕ?

Основное место Сирия. Российские войска в Сирии, единственная в мире не НАТОвская экспедиционная группировка, должна потерпеть моральное или физическое поражение с последующей эвакуацией. Полное уничтожение группировки - крайний случай, который может поставить стороны на грань обмена ядерными ударами.

Отвлекающие или оттягивающие силы удары могут быть нанесены на Украине по Донбассу, в Молдавии по Приднестровью, на Балтике по расположению “Искандеров” и комплексов ПВО. Один из сценариев предполагает начало столкновения с удара по Северной Корее, чтобы связать Китай и не дать ему поддержать Россию. В этой связи интересен визит Ким Чен Ына в Китай, где вероятно Китай даст гарантии безопасности Северной Корее в обмен на контроль за его ядерным оружием. Другой точкой обострения может стать Иран, по которому ударят Саудовская Аравия и Израиль, а потом уже подключатся страны НАТО.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Мягкий вариант.

Еще возможен. Отдельные стычки и гибель десятков спецназовцев с каждой из сторон, падение одного-двух самолетов с каждой стороны (вместо американских падают израильские) в зачет не идут. Важны только залпы ракет с больших кораблей и гибель больших кораблей. Если этого не произойдет, то Россия и НАТО сохраняют и лицо и ресурсы, и оформляют распад старого порядка через политические и экономические кризисы отдельных стран и союзов. Хилари и глобалисты проиграли выборы в США с опережением графика, и Трампу с повесткой националистов приходиться безотлагательно доигрывать чужую партию. Брекзит тоже опередил график и Британия уже соскальзывает в Новый мир, который она еще не подготовила.

Вариант средней жесткости.

Обмен ударами в Сирии произойдет, вероятно, одновременно с наступлением ВСУ на Донбасс под прикрытием невероятной по истерике кампании в СМИ и в ООН. Дело Скрипаля - это мягкая разминка. Предлог мы скоро узнаем из СМИ. Не дай Бог, но это будет или отравление десятков тысяч мирных граждан на Ближнем Востоке боевыми газами или взрыв ядерной станции в Бушере, после которых НАТО обязано будет защитить цивилизованные страны от режимов кровавых диктаторов …(фамилии диктаторов или названия режимов будут вписаны по ситуации.) Одну две недели будет казаться, что началась мировая война. При этом поставки газа будут продолжаться, торговые договора не будут разорваны, а туристы разных стран не будут интернированы.

Важным будет только соотношение потерь сторон. Не профессионалы не знают, что в мире пока был только один ракетный бой между относительно равными сторонами. Битва за Фолкленды в 1982 году между ВВС Аргентины и ВМС Великобритании. Несмотря на то, что конфликт выиграла Британия, ее потери в кораблях были непредсказуемо большими. Никакие учения и моделирование на компьютерах не заменят настоящий бой. Потери будут исчисляться миллиардами долларов в минуту.

Если НАТО начнет осторожно с пуска 200-300 крылатых ракет и сотни-двух истребителей бомбардировщиков, то у сторон останется возможность, спустить войну на тормозах, как “Сирийский инцидент”.

Если НАТО удастся подавить 30-50% нашего ПВО и РЭБ, повредить взлетно-посадочные полосы авиабазы, сбить или разбомбить на земле 15-20 наших самолетов, и при этом потерять не более одного-двух больших кораблей и 15-20 своих самолетов (при чем желательно, что бы корабли были французские, испанские или голландские, а не американские), то стороны могут признать победу НАТО. Россия перестает прикрывать небо Сирии и Ирана, и НАТО начнет сухопутную операцию по принуждению Ирана и Сирии к миру и демократии.

Если России удастся сбить или электронно отклонить 50-80% крылатых ракет, сбить 40-50 самолетов и главное потопить 5-6 больших кораблей, потеряв не более 20% своих систем ПВО и самолетов, то стороны могут признать победу России. Запад скажет, что свержение сирийского и иранского диктатора не стоит жизней европейцев. В Сирии закончится война и будет объявлена подготовка в выборам в новый парламент неделимой Сирии.

Если НАТО начнет с пуска 600-800 крылатых ракет при поддержке 400-500 самолетов, то спустить на тормозах ситуацию не удастся. России придется ответить пусками всех гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет в регионе. Для справки КРМБ “Томагавк” пролетает 1000 км за 70-80 минут, сверхзвуковые ракеты “Оникс”, “Гранит”, Х-55, Х-101 - за 20-30 минут, гиперзвуковая “Кинжал” - за 7-8 минут. То есть, то что НАТО ударит первым, не защитит его от встречного удара. Кроме того в течении часа будут подняты с территории России, Крыма и вероятно с аэродромов Ирана русские стратегические бомбардировщики с сверхзвуковыми крылатыми ракетами с радиусом действия от 2000 до 5000 км. При чем значительная часть ракет НАТО должна будет подавить русское ПВО и береговые ракетные комплексы, а русские ракеты должны уничтожить ракетные корабли, и аэродромы, чтобы не допустить или сократить до минимума возможность второго залпа.

Понятно, что НАТО попытается первый удар нанести самолетами “Стэлс” 19 штук Б-2 и 184 Ф-22, чтобы не дать российской группировке подготовить ответный удар, хотя российские системы РЭБ вот уже две недели блокируют спутниковую навигацию и военную связь в регионе вплоть до Кипра.

Вы можете подумать, что это кошмар и мировая война. Необязательно. После конфликта на Фолклендах Британия и Аргентина не объявляли друг другу войны и не пытались перевести ее на другие театры военных действий.

Через час-полтора после нанесения встречных ракетных ударов стороны, а вероятно и весь мир, что не факт, узнают о реальных потерях друг друга. В считанные десятки минут будут приняты решения о нанесении или не нанесении повторного удара. Если одна из сторон оценит свои потери как катастрофические, то она даст “стоп-сигнал” конфликту в данном регионе в виде готовности применения ядерного оружия.

В зависимости от размеров потерь у каждой из сторон может разразиться тяжелейший политический кризис. В дело могут вступить крупные мировые державы типа Китая, Индии с требованием остановить конфликт. Проигравшая сторона столкнется с целым каскадом кризисов. В случае ничьей по понесенным потерям, неофициальным победителем станет Россия, потому что НАТО впредь не сможет одностороннее давить на страны союзников, партнеров или экономических клиентов России.

Вариант высокой жесткости.

Страны НАТО, уповая на большое преимущество в размере экономики, на нестабильность России, или не веря в готовность России задействовать ядерное оружие, продолжают ряд воздействий военного характера по всему периметру России. Вторжение на Донбасс в 100 тысяч и более солдат ВСУ, 2-3 тысячи советников/спецназовцев из США или Британии. Одновременно объявление присоединения Молдавии к Румынии с вводом румынских войск. Направление транспортов НАТО в Прибалтику. Переброска по просьбе президента Порошенко 20 000 “миротворцев” из стран НАТО. Последующая наземная операция России в 150 000 бойцов по броску до Днепра, высадка десанта в Одессе для пробития коридора в Приднестровье, пробитие коридора к Калининграду, взятие под контроль портов Прибалтики - в течении 5-7 дней должны поставить стороны на грань применения тактического ядерного оружия, и что более важно: отключения поставок газа и нефти, остановки системы платежей и аресту финансовых активов сторон.

Далее Россия и НАТО или объявляют друг другу полноценную войну ( до этого поскольку боевые действия велись на территории третьих стран, война не объявлялась) и это уже другая история, или боевые действия останавливаются на занятых войсками рубежах и созывается новая Ялтинская или Потсдамская конференция, которая фиксирует зоны интересов в мире. Китай, или Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский союз по приглашению России могут принять участие в конференции.

СТОЯНИЕ У ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ

У каждого народа в его истории есть какое-либо великое стояние: на Угре, на Роне, на Рубиконе. Как бы мала не была преграда, позднее оказывалось, что она отделяла одну эпоху от другой. И шансов на возврат к предыдущему порядку вещей уже не оставалось. Когда от подобного исторического водораздела нас отделяют сотни и тысячи лет, наше сознание легко рисует себе величественную атмосферу накануне события и осмысленную погруженность всех участников в разворачивающийся сюжет. Тем тяжелее представить себе, что ты сам находишься в шаге от театра, где развернутся действия, которые потомки посчитают рубежными. Буду искренне рад ошибиться, если стояние у Восточной Гуты окажется просто одним из эпизодов борьбы с вооруженными повстанцами.

Какие экономические возможности открываются у России, после стояния у Восточной Гуты, как могут выглядеть совместные действия Китая и России по строительству нового порядка в Евразии и как можно конструктивно принять участие в развитии нового экономического пространства Большой Евразии - я попробую описать в следующей статье.

СЕРГЕЙ ХАПРОВ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира