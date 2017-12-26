Стоимость каждой шубы от 40 до 60 000 гривен

Сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через четыре минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, но преступники успели скрыться, сообщает "Информатор" .

Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали дорогие шубы. По предварительным подсчетам - 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 000 гривен. Кассу не трогали.

На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи. Администрация магазина просит свидетелей рассказать полиции, что видели (телефон 102).