|Неизвестные украли 40 шуб из магазина на Крещатике
|26.12.2017 13:01
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Стоимость каждой шубы от 40 до 60 000 гривенВ центре Киева около 7:20 неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi. Стеклянные двери разбили ломом.
Фото: informator.ua
Сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через четыре минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, но преступники успели скрыться, сообщает "Информатор" .
Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали дорогие шубы. По предварительным подсчетам - 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 000 гривен. Кассу не трогали.
На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи. Администрация магазина просит свидетелей рассказать полиции, что видели (телефон 102).
Напомним, что в ранце 7 декабря в Николаеве неизвестные с оружием попытались захватить рынок "Колос".
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