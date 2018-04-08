Легендарный голкипер киевского "" Александр Шовковский подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи Любовь Павловны Аленовой. Инцидент произошел возле частного дома Аленовой, куда в воскресенье, 8 апреля, вратарь приехал чтобы встретиться с дочкой.

"Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась моя экс-теща, которая часто была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет им в больших количествах, которая позволяет себе обижать и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой", - написал Шовковский на своей странице в , передает

Сначала Любовь Павловна закидала Александра камнями, а затем начала стрелять из пистолета.

"Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", - подытожил Шовковский.















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