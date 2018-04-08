Российский бизнесмен Олег Дерипаска пострадал больше всех фигурантов санкционного списка США, потому что под удар впервые попала гигантская корпорация, отметила российский публицист Юлия Латынина. Латынина о Дерипаске: Не надо распускать хвост перед экскортницами, не надо пытаться делать доброе государству Фото: Дарья Воронцова / Facebook "Американская бюрократия работает медленно, в него не вошло еще ни отравление Скрипаля, ни все вот эти нарисованные ракеты, которые во Флориду летят, ни прямое российско-американское столкновение, по сути, под Дейр-эз-Зором. Это все еще впереди", – рассказала она.По мнению Латыниной, главным фигурантом санкционного списка является российский бизнесмен Олег Дерипаска, потому что последствия для попавших в список российских чиновников будут не такими глобальными."Даже если у них есть какие-то счета в Америке и даже если им грозят неприятности, то, в общем, это, действительно, ничего не стоит по сравнению с гигантской корпорацией, у которой после этого списка за один день на 20% падают акции (это еще начало), потому что Дерипаска продает 20% своего алюминия в США", – отметила она.Журналист подчеркнула, что теперь российский бизнесмен не может продавать алюминий в США."Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий, потому что, откровенно говоря еще такого не бывало в мире, чтобы на гигантскую корпорацию накладывались такого рода санкции, которые действительно прекращают его полноценную жизнедеятельность. И, собственно, за что это Дерипаске, понятно: за Манафорта (бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, – ), за Настю Рыбку, за катанье Приходьки (вице-премьер РФ Сергей Приходько, –) на яхте, за рассказы про Викторию Нуланд, которая молодость провела на китобойном судне и там ее обидели… Вот не надо распускать хвост перед экскортницами, не надо пытаться делать доброе государству", – рассказал Латынина.Она добавила, что не попавший в санкционный список российский бизнесмен Михаил Фридман в одном из своих интервью сформулировал правильный принцип отношений с нынешней российской властью."Он очень важный принцип сформулировал: находиться близко под светом софитов опасно, быть далеко – нерационально: можно не докричаться в нужный момент. То есть, грубо говоря, надо использовать эту власть для выживания и спасения, но, в общем, никогда не надо использовать ее для агрессивного поглощения чужого бизнеса", – подытожила Латынина.29 января 2018 года Министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности, группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ. После введения новых ограничительных мер акции компаний бизнесмена обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.Reuters отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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