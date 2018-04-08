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Российский бизнесмен Олег Дерипаска пострадал больше всех
фигурантов санкционного списка США, потому что под удар впервые
попала гигантская корпорация, отметила российский публицист Юлия
Латынина. Латынина о Дерипаске: Не надо распускать хвост
перед экскортницами, не надо пытаться делать доброе
государству Фото: Дарья Воронцова / Facebook "Американская
бюрократия работает медленно, в него не вошло еще
ни отравление Скрипаля, ни все вот эти нарисованные
ракеты, которые во Флориду летят, ни прямое
российско-американское столкновение, по сути, под
Дейр-эз-Зором. Это все еще впереди", – рассказала она.По мнению
Латыниной, главным фигурантом санкционного списка
является российский бизнесмен Олег Дерипаска, потому что
последствия для попавших в список российских чиновников будут не
такими глобальными."Даже если у них есть какие-то счета
в Америке и даже если им грозят неприятности,
то, в общем, это, действительно, ничего не стоит
по сравнению с гигантской корпорацией, у которой
после этого списка за один день на 20% падают акции (это
еще начало), потому что Дерипаска продает 20% своего алюминия
в США", – отметила она.Журналист подчеркнула, что теперь
российский бизнесмен не может продавать алюминий
в США."Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой,
видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий,
потому что, откровенно говоря еще такого не бывало
в мире, чтобы на гигантскую корпорацию накладывались
такого рода санкции, которые действительно прекращают его
полноценную жизнедеятельность. И, собственно, за что это
Дерипаске, понятно: за Манафорта (бывший глава
предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, – ),
за Настю Рыбку, за катанье Приходьки (вице-премьер РФ
Сергей Приходько, –) на яхте, за рассказы про
Викторию Нуланд, которая молодость провела на китобойном судне
и там ее обидели… Вот не надо распускать хвост перед
экскортницами, не надо пытаться делать доброе государству", –
рассказал Латынина.Она добавила, что не попавший в санкционный
список российский бизнесмен Михаил Фридман в одном
из своих интервью сформулировал правильный принцип отношений
с нынешней российской властью."Он очень важный принцип
сформулировал: находиться близко под светом софитов опасно, быть
далеко – нерационально: можно не докричаться в нужный
момент. То есть, грубо говоря, надо использовать эту власть
для выживания и спасения, но, в общем, никогда
не надо использовать ее для агрессивного поглощения
чужого бизнеса", – подытожила Латынина.29 января 2018
года Министерство финансов США в сотрудничестве с
Государственным департаментом предоставило Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены
правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием
более $1 млрд, которые занимают первые 96 мест в
прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России,
подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов
США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части
доклада говорится о возможном введении новых санкций против
РФ.6 апреля США ввели санкции против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Под новые
санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в
частности, группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал",
корпорация "Русские машины", группа ГАЗ. После введения новых
ограничительных мер акции компаний бизнесмена обвалились на
10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.Reuters отмечает, что
решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный
список отразится на компаниях по всему миру, так как его
бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными
транснациональными корпорациями.
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