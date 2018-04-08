В Одесской области военнослужащие Госпогранслужбы задержали четырех рыбаков на двух лодках, которые с помощью запрещенных орудий лова наловили рыбы на сумму около 50 тысяч грн. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает

"Вчера пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и Белгород-Днестровского отряда, на одном из водоемов приграничья в Беляевском районе обнаружили четырех граждан Украины, которые, несмотря на нерестовые запреты на маломерных плавсредствах с помощью сеток вылавливали рыбу. Всех граждан пограничники задержали и привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Всего правоохранителями было изъято около 3 км сетей и более тычяси рыб различных пород (преимущественно карась, тарань, сазан и т.д.). Общая сумма ущерба государству составила около 50 тысяч гривен. Кроме того, о факте обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст.249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), сообщили Национальную полицию Украины.

Как сообщал водная полиция задержала за браконьерство экс-начальника районной рыбинспекции.

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