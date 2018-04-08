|В Крыму маршрутка столкнулась с поездом, пять человек погибли
|08.04.2018 12:29
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В Крыму под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с поездом, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости, передает .
Как сообщается, при столкновении погибли пять человек и четверо пострадали. ДТП произошло под городом Армянск на железнодорожном переезде - маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск.
В микроавтобусе находилось 13 человек.
Как сообщал , в Канаде хоккейная команда попала в ДТП.
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