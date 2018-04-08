В сентябре 2017 года Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало, что Украина в 2018 году получит от Международного валютного фонда $3,5 млрд. В апреле текущего года ведомство ухудшило свой прогноз. Согласно новому прогнозу, в 2019 году НБУ и Кабмин получат от МВФ $2 млрд Фото: ЕРА В сентябре 2017 года министерство прогнозировало, что Фонд предоставит Киеву $3,5 млрд.Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году НБУ и Кабмин получат от МВФ $2 млрд (предыдущий прогноз – $3,4 млрд), в 2020 году – $1,5 млрд ($3,3 млрд), в 2021 году – $1 млрд (прогноз на 2021 год проведен впервые).Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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