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Минэкономразвития прогнозирует, что Украина в 2018 году получит от МВФ $1,5 млрд
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08.04.2018 12:33
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В сентябре 2017 года Министерство экономического развития и
торговли Украины прогнозировало, что Украина в 2018 году получит от
Международного валютного фонда $3,5 млрд. В апреле текущего года
ведомство ухудшило свой прогноз. Согласно новому прогнозу, в 2019
году НБУ и Кабмин получат от МВФ $2 млрд Фото: ЕРА В сентябре 2017
года министерство прогнозировало, что Фонд предоставит Киеву $3,5
млрд.Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году НБУ и
Кабмин получат от МВФ $2 млрд (предыдущий прогноз – $3,4 млрд), в
2020 году – $1,5 млрд ($3,3 млрд), в 2021 году – $1 млрд
(прогноз на 2021 год проведен впервые).Последний меморандум о
сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года,
в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5
млрд. В рамках этой программы украинское правительство
получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года
в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра
программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской
поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных
законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В
середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов
МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта
пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный
фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями,
но пока не определил дату визита оценочной миссии в
Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша.
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