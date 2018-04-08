Компания GfK с помощью данных потребительской панели домохозяйств сравнила, сколько платит домохозяйство в Украине и в Польше за повседневные продукты и напитки, сообщает со ссылкой на .

Результаты свидетельствуют, что большинство продуктов в Украине дешевле, чем в Польше: за макаронные изделия, яйца, овощи и курятину украинцы платят вдвое меньше, а вот за 1 кг свежего мяса - почти одинаково. В меньшей степени отличаются цены на соки.

Зато значительно дороже в Украине, чем в Польше, растворимый кофе и особенно - ультрапастеризованное молоко.

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