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В Польше почти все продукты дороже, чем в Украине - исследование
08.04.2018 12:39
В Польше почти все продукты дороже, чем в Украине - исследование По теме:

Компания GfK с помощью данных потребительской панели домохозяйств сравнила, сколько платит домохозяйство в Украине и в Польше за повседневные продукты и напитки, сообщает  со ссылкой на .

Результаты свидетельствуют, что большинство продуктов в Украине дешевле, чем в Польше: за макаронные изделия, яйца, овощи и курятину украинцы платят вдвое меньше, а вот за 1 кг свежего мяса - почти одинаково. В меньшей степени отличаются цены на соки.

Зато значительно дороже в Украине, чем в Польше, растворимый кофе и особенно - ультрапастеризованное молоко.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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