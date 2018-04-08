На территории Великобритании пенсионер пришел в собственный дом, где обнаружил в ванной комнате абсолютно обнаженного незнакомца с бокалом коктейля. О происшествии пишет The Independent , ссылаясь на информацию полиции.

После встречи мужчина не растерялся и сразу же сообщил о происшествии в полицию. Однако сам вор бросился убегать с места преступления голым, оставив одежду в доме.

Прибывшие на место инцидента полицейские оперативно задержали преступника, которым оказался бездомным в возрасте 36 лет. В итоге, ему выдвинули обвинение в краже со взломом и арестовали. Однако в скором времени злоумышленника отпустили.

По словам сотрудников правоохранительных органов, для региона этот случай оказался необычным и произошел впервые.

Как сообщал svodka.net, гражданин Новой Зеландии Эд Уильямс долго объяснял своей избраннице, откуда в их кровати чужое нижнее женское белье. В итоге, оказалось, что домашний любимец пары по кличке Мо похищал вещи у соседей и приносил в дом. Хозяева выяснили, что кот любит выходить на дело ночью, когда все спят.

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