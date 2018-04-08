|Климкин осудил химическую атаку в Сирии
|08.04.2018 12:51
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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что если информация о химической атаке в Сирии подтвердится, то за нее должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает. Об этом он написал в своем Twitter, передает
"Если информация о химической атаки в Сирии подтвердится, это является очередным преступлением против человечности. За него должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН по химическому оружию в Сирии станет таким же вето, как по MH17", - написал П.Климкин.
Как сообщал в Госдепе США заявили, что следят за информацией о возможной химической атаке в Сирии, и обвинили Россию в подобных нападениях. В России отрицают проведение химической атаки в Сирии.
Отметим, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета были сброшены бомбы с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.
Сирийское информационное агентство Sana опровергло сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.