Решил проиллюстрировать своими фотографиями Харькова 2011 года.

Всегда после поездки хочется особенно много написать, но я всегда даю себе время остыть. Потому что, когда приезжаешь в Харьков и видишь то, что видишь, то возникает когнитивный диссонанс, а как такое может быть, если даже в "Мордоре" такого нет?

В этот раз поездка была краткой, по городу я особенно не гуляла, так что опишу только то, что успела увидеть и от чего реально охренеть. В принципе об этом пишут постоянно, но из тёплой квартиры это не так воспринимается.

Во-первых дороги. Их нет. Точнее они есть от таможни и в самом городе, но на окружной и дальше это счастье заканчивается. Я согласна с теми, кто говорит, что везде, когда сходит снег, сходит и асфальт, но не в таких же количествах! Впервые муж, который к такому явлению, как отсутствие дороги, относился снисходительно был очень неприятно поражён.

Во-вторых цены. Они имеют свойство расти ежедневно. Пачка сметаны, полкило печенья (не самого дорогого) и литр сока это 100 гривен. При пенсии в 1800 представить масштаб катастрофы очень легко. А цены на проезд? Они просто нереально высокие. Но и стоимость бензина тут зашкаливает. Когда в РФ от 37 рублей за литр, а на Украине от 27-32 гривен, то это даже не в два раза дороже, а больше.

В-третьих тарифы. Они реально драконовские при таких доходах. Родители экономили как могли и жили при плюс 14-16 градусах. в итоге я приехала в влажный дом, где по стенам течёт вода. В таких условиях жить очень сложно. Они у меня молодцы и держатся, но на это невероятно больно смотреть.

В-четвёртых мусор. Он везде. На обочинах горы мусора, стихийные свалки какие-то. В центре посёлка просто гора Монблан из мусора стоит. Я так понимаю это Путин набросал и вывезти не даёт. Видимо начать с себя и хотя бы перестать его складывать на протяжении всей дороги самим украинцам очень трудно. Всё очень загажено.

В-пятых это отношение самой власти к людям и народу как к скоту. То что льётся с экрана телевизора невозможно слушать. Слащавые, никем не доказанные "перемоги", вперемешку с радостью, что у соседа скоро корова сдохнет или с сравнениями "а як у Европи" создают фантасмогорические ощущения. Собой, своей страной, своим народом, своим образованием эти "разрушители легенд" и не собираются заниматься, это видимо неинтересно. Разница в развитии двух стран становится огромной и не в пользу Украины, как бы они себя не уговаривали. В этот раз это особенно стало заметно.

В-шестых это количество выезжающих. Оно реально огромно. С кем бы мы не говорили, у каждого в семье уже кто-то уехал зарабатывать или собирается уезжать. Россия, ЕС, Израиль, Казахстан забирают лучших и молодых, но стране наплевать на это. Она гордится тем, что заробитчане переслали в пять раз больше, чем вложили инвесторы.

Если раньше мы делали попытки поверить в то, что они сделают лучше, может быть в их понимании, но лучше, то сейчас могу уже с полной уверенностью констатировать тотальный геноцид на государственном уровне народа, проживающего на Украине. Это реально гос план. Вкупе с реформой здравоохранения, масштабы просто колоссальные. Кладбище в Харькове, открытое не так давно уже два раза увеличивали и опять собираются. Крематорий как разожгли, так он и работает "не покладая рук". И не надо газовых камер, если марионетки справляются на ура.

Город живёт и держится изо всех сил, хотя настроение у всех мрачное. Думаю, единственное, что удалось отвоевать Украине у России, то это название Мордор.

Страшно, когда есть с чем сравнивать. Народ реально уверен, что в РФ намного хуже. Этим и живут))) а вообще печально, да...

Ну моё окружение точно знает кто виноват. И это не Россия. Они ждут Россию, потому что понимают, что мы одна страна. Но есть и те, кто искренне уверен в том, что виновата исключительно РФ. Так что мнений много.

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