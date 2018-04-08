На полуострове Крым, аннексированном Российской Федерацией, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали столкнувшиеся микроавтобус и электропоезд. О происшествии пишет Интерфакс , ссылаясь на собственный источник.

В соответствии с обнародованной информацией, вследствие столкновения погибли пять человек, в то же время медицинская помощь понадобилась еще десяти пассажирам.

Уточняется, что ДТП случилось на территории одного из железнодорожных переездов. Предварительно установлено, то ее виновник - микроавтобус марки Mercedes, который выехал на переезд, пытаясь проскочить перед электричкой.

Как сообщал svodka.net, в канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором находились члены юниорской хоккейной команды "Хамболдт Бронкос". Авария произошла приблизительно в 17:00 по местному времени, когда команда направлялась на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги.

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