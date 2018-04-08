|В Минэкономразвития прогнозируют, что в 2018 году реальный ВВП Украины вырастет на 3,2%, в 2019 году - на 3,1%
|08.04.2018 13:05
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Скриншот: me.gov.ua
Отмечается, что в 2019 году рост реального ВВП составит 3,1% (минимум 2%, максимум 3,5%), в 2020 году – 3,3% (2%–4%), в 2021 году – 4% (2%–6%). Номинальный ВВП в 2019 году будет на уровне 3,9019 трлн грн, в 2020 году – 4,272 трлн грн, в 2021 году – 4,8103 трлн грн, указано в прогнозе.
Скриншот: me.gov.ua
Уровень инфляции (средний за год), согласно консенсус-прогнозу, в 2018 году составит 11,7%, в 2019 году – 8,9%, в 2020 году – 8,3%, в 2021 году – 7,4%.Международное агентство Moody's прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году вырастет на 3,5%, Всемирный банк – 3,5%, Fitch – 3,2%.По данным Нацбанка, в 2018 году инфляция будет на уровне 8,9%.
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