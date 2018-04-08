Согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, рост реального ВВП Украины в 2020 году составит 3,3%, в 2021 году – 4%. Cогласно консенсус-прогнозу, уровень инфляции в 2018 году составит 11,7% Фото: National Bank of Ukraine / Flickr В документе указано, что номинальный ВВП в 2018 году составит 3,4507 трлн грн (минимум 3,2 трлн, максимум 3,5164 трлн). Скриншот: me.gov.ua Отмечается, что в 2019 году рост реального ВВП составит 3,1% (минимум 2%, максимум 3,5%), в 2020 году – 3,3% (2%–4%), в 2021 году – 4% (2%–6%). Номинальный ВВП в 2019 году будет на уровне 3,9019 трлн грн, в 2020 году – 4,272 трлн грн, в 2021 году – 4,8103 трлн грн, указано в прогнозе. Скриншот: me.gov.ua Уровень инфляции (средний за год), согласно консенсус-прогнозу, в 2018 году составит 11,7%, в 2019 году – 8,9%, в 2020 году – 8,3%, в 2021 году – 7,4%.Международное агентство Moody's прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году вырастет на 3,5%, Всемирный банк – 3,5%, Fitch – 3,2%.По данным Нацбанка, в 2018 году инфляция будет на уровне 8,9%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки году ввп трлн году – составит Теги: деньги