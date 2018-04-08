|Спасатели предупредили о сохранении лавинной опасности в двух областях Украины
|08.04.2018 13:07
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Значительная снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 8-9 апреля. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает
"По данным Укргидрометцентра, 8-9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 апреля на горе Брескул на Закарпатье сошли две лавины. Указано, что это первые лавины, сошедшие в апреле.
Также сообщал о том, что во французских Альпах сошла лавина. В результате этого погиб мужчина, а также еще четыре человека: одна женщина и три мужчины - пострадали.
Кроме того, в результате схода лавины в Швейцарии погибли пять из шести лыжников, которые были на горе.