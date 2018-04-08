В РФ из-за политической составляющей не хотят обсуждать инженерные проблемы строительства Крымского моста, следовательно неизвестно, долго ли простоит эта конструкция, отметил журналист Матвей Ганапольский. Ганапольский: Очень печально, что история инженерная переросла в историю политическую Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Я не против этого моста. Когда Крым вернется в Украину, этот мост будет мостом дружбы между украинской и российской территориями, там, через 50 лет, когда все успокоится. Только чтобы он не рухнул – этот мост", – отметил он.Журналист напомнил, что в декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить."Кто ответит, если рухнет Крымский мост? Очень печально, что история инженерная переросла в историю политическую с истерическим криком: "Мы достроим мост!" Ну так пожалуйста, я просто напомню россиянам, патриотам, что есть такая проблема. Будет оно стоять, не будет оно стоять", – подчеркнул журналист.Он отметил, что неизвестно, найдено ли техническое решение проблем, о которых говорил Медовар, потому что Госдума РФ эти вопросы не поднимает."Это фигура умолчания, мост должен быть построен. Кто несет гарантию – по-моему, это Ротенберги (российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги – ) строят. Чем они отвечают? Тем, что если все это рухнет, то все они дружно сядут в тюрьму? Но вы же знаете, что они не сядут в тюрьму. Сядет какой-то там главный инженер Пупкин. Просто людей жалко", – подытожил Ганапольский. https://www.facebook.com/matvey.ganapolsky/videos/1917579204943477/ Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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