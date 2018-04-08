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Ганапольский: Кто ответит, если рухнет Крымский мост?
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08.04.2018 13:13
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В РФ из-за политической составляющей не хотят обсуждать инженерные
проблемы строительства Крымского моста, следовательно неизвестно,
долго ли простоит эта конструкция, отметил журналист Матвей
Ганапольский. Ганапольский: Очень печально, что история
инженерная переросла в историю политическую Фото: Сергей Крылатов /
Gordonua.com "Я не против этого моста. Когда Крым вернется в
Украину, этот мост будет мостом дружбы между украинской и
российской территориями, там, через 50 лет, когда все успокоится.
Только чтобы он не рухнул – этот мост", – отметил он.Журналист
напомнил, что в декабре 2016 года старший научный сотрудник
Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар
заявил, что строительство моста через Керченский пролив
ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся
построить."Кто ответит, если рухнет Крымский мост? Очень печально,
что история инженерная переросла в историю политическую с
истерическим криком: "Мы достроим мост!" Ну так пожалуйста, я
просто напомню россиянам, патриотам, что есть такая проблема. Будет
оно стоять, не будет оно стоять", – подчеркнул журналист.Он
отметил, что неизвестно, найдено ли техническое решение проблем, о
которых говорил Медовар, потому что Госдума РФ эти вопросы не
поднимает."Это фигура умолчания, мост должен быть построен. Кто
несет гарантию – по-моему, это Ротенберги (российские
бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги – )
строят. Чем они отвечают? Тем, что если все это рухнет, то все они
дружно сядут в тюрьму? Но вы же знаете, что они не сядут в тюрьму.
Сядет какой-то там главный инженер Пупкин. Просто людей
жалко", – подытожил Ганапольский.
https://www.facebook.com/matvey.ganapolsky/videos/1917579204943477/
Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России.
Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4
млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат
открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому
мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В
августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к
РФ с требованием возмещения убытков, которые несут
украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия
аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16
марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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