Суббота. Погода снова пробила +15°, для прогулки по центру вполне годится, пишет в блоге , передает

Только шагнул на поле (блошиный рынок располагается на грунте, в центре города) сразу "удар" справа - "Большая страна - большой бардак... и главное, что там нет ни воли, ни желания жить лучше...". Стоять нельзя, потоком людей меня несёт дальше.

А дальше, оказалось, больше, жирнее и гуще. Двигаюсь по рядам, разглядываю товар, общаюсь с продавцами, на этом рыночке я отдыхаю.

Краем уха слышу возмущение одного из торговцев, значит мне туда) Подхожу, смотрю товар и уважно слухаю выступление.

Дядька разгоряченно высказывался о т.н. сборе на капремонт, активно привлекая к диалогу прохожих и те с удовольствием и с полной поддержкой его возмущения участвуют.

- "Сколько вам лет? Сколько лет вашему дому? Они никогда капремонт в нём не сделают, иногда максимум где-то подбелят. Я не плачу ничего! Это же обман!"

Сразу ответ от прохожей:

- "И я не плачу, и не собираюсь!"

Торговец в продолжение темы:

- "Они скоро налог на воздух для нас придумают или я вот в интернете читал, что налог на смерть хотят ввести, пока отменили, но после выборов вернут"

К разговору подключается соседка по прилавку:

- "Кому эти выборы нужны, кто на них ходит?"

Дальше прохожая:

- "Нарисовали же 99% за..."

Обрывает та же соседка:

- "Кто туда ходил? Я не ходила!.."

Прохожая тут же:

- "И я не ходила.."

Дальше цепная реакция доходит до следующего:

- "И я не ходил!"

Я стою улыбаюсь, типа раглядываю товар, а сам весь во внимании.

Успеваю вставить:

- И я не ходил...

Соседка продолжает:

- "Это дебилом надо быть, чтобы идти и голосовать на незаконных выборах за то, чтобы жить в непризнанной республике!"

Для моих ушей весь разговор как музыка, хотя записывай и ставь как рингтон на телефон.

Прохожая:

- "Мы вообще жили и никогда не думали о том, чтобы быть не в Украине..."

Продавцы так зарядились происходящим, что собрались в круг и продолжили уже между собой и тише, и я на подъёме скрутил домой.

Все участники "митинга" были 60+ и ни у одного из слушателей и участников не проскачило ни малейшей симпатии к россии и около неё.

Даже показалось, на секунду, что это актёрскую постановку заказали знакомые ко дню моего рождения, но нет, это реальные люди, керчане, да и день рождения давно прошёл.

И в довесок к этому ещё один случай, произошедший на неделе.

Махровая русистка из Керчи:

- "Раньше было плохо, а теперь ещё хуже стало"

Ну, а значит, что всё идёт в нужном направлении.

Слава Украине!

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