|Крым: раньше было плохо, а теперь еще хуже стало
|26.12.2017 13:06
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Суббота. Погода снова пробила +15°, для прогулки по центру вполне годится, пишет в блоге , передает
Только шагнул на поле (блошиный рынок располагается на грунте, в центре города) сразу "удар" справа - "Большая страна - большой бардак... и главное, что там нет ни воли, ни желания жить лучше...". Стоять нельзя, потоком людей меня несёт дальше.
А дальше, оказалось, больше, жирнее и гуще. Двигаюсь по рядам, разглядываю товар, общаюсь с продавцами, на этом рыночке я отдыхаю.
Краем уха слышу возмущение одного из торговцев, значит мне туда) Подхожу, смотрю товар и уважно слухаю выступление.
Дядька разгоряченно высказывался о т.н. сборе на капремонт, активно привлекая к диалогу прохожих и те с удовольствием и с полной поддержкой его возмущения участвуют.
- "Сколько вам лет? Сколько лет вашему дому? Они никогда капремонт в нём не сделают, иногда максимум где-то подбелят. Я не плачу ничего! Это же обман!"
Сразу ответ от прохожей:
- "И я не плачу, и не собираюсь!"
Торговец в продолжение темы:
- "Они скоро налог на воздух для нас придумают или я вот в интернете читал, что налог на смерть хотят ввести, пока отменили, но после выборов вернут"
К разговору подключается соседка по прилавку:
- "Кому эти выборы нужны, кто на них ходит?"
Дальше прохожая:
- "Нарисовали же 99% за..."
Обрывает та же соседка:
- "Кто туда ходил? Я не ходила!.."
Прохожая тут же:
- "И я не ходила.."
Дальше цепная реакция доходит до следующего:
- "И я не ходил!"
Я стою улыбаюсь, типа раглядываю товар, а сам весь во внимании.
Успеваю вставить:
- И я не ходил...
Соседка продолжает:
- "Это дебилом надо быть, чтобы идти и голосовать на незаконных выборах за то, чтобы жить в непризнанной республике!"
Для моих ушей весь разговор как музыка, хотя записывай и ставь как рингтон на телефон.
Прохожая:
- "Мы вообще жили и никогда не думали о том, чтобы быть не в Украине..."
Продавцы так зарядились происходящим, что собрались в круг и продолжили уже между собой и тише, и я на подъёме скрутил домой.
Все участники "митинга" были 60+ и ни у одного из слушателей и участников не проскачило ни малейшей симпатии к россии и около неё.
Даже показалось, на секунду, что это актёрскую постановку заказали знакомые ко дню моего рождения, но нет, это реальные люди, керчане, да и день рождения давно прошёл.
И в довесок к этому ещё один случай, произошедший на неделе.
Махровая русистка из Керчи:
- "Раньше было плохо, а теперь ещё хуже стало"
Ну, а значит, что всё идёт в нужном направлении.
Слава Украине!