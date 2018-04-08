На одном из железнодорожных переездов в оккупированном Крыму водитель микроавтобуса Mercedes спровоцировал аварию, выехав на переезд перед электричкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По предварительным данным, электричка не сошла с рельсов в результате столкновения Фото: ЕРА (архив) Собеседник агентства рассказал, что авария произошла на одном из железнодорожных переездов. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса Mercedes, который выехал на переезд перед электричкой.В МЧС России рассказали, что столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске. Электричка, по предварительным данным, не сошла с рельсов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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