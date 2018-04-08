У немецкой полиции нет зацепок относительно возможных мотивов наезда мужчины за рулем фургона на группу посетителей летнего кафе в Мюнстере. Об этом сообщает BBC, передает

Полиция Германии сообщает, что в настоящее время "нет предположений" относительно возможного мотива наезда фургона в Мюнстере.

Правоохранители рассматривают "все возможные версии".

Напомним, ранее глава регионального МВД заявил, что нет данных о том, что случай в Мюнстере был терактом.

Как сообщал в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил фургон в группу посетителей летнего кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 - пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистским основанием не идет.

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