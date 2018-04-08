В современном мире, если мы не "залипаем" в своих смартфонах, то сидим перед экранами компьютеров. Исследования показывают, что большинство офисных работников (от 50 до 90%) сталкиваются с переутомлением глаз, их покраснением и головной болью.

Далее рассмотрим способы, как с этим бороться, пишет со ссылкой на .

Регулярно обследуйте глаза у специалиста

Если вы работаете за компьютером ежедневно, эксперты рекомендуют проходить комплексную проверку глаз каждый год. Так можно выявить проблемы перед тем, как они разовьются.

Дайте своим глазам пространство

Чем ближе вы держите девайс к глазам, тем труднее им фокусироваться. Исследования по усталости глаз от компьютеров предполагает, что экраны должны быть на расстоянии не менее 40 см от лица. Если на таком расстоянии вам трудно читать, попробуйте увеличить шрифт вместо того, чтобы подсовывать гаджет ближе к глазам.

Делайте перерывы

Старайтесь регулярно делать перерывы, чтобы отдохнуть от экрана. Дайте глазам шанс отдохнуть и восстановить уровень влаги. Опросы показывают, что многие офисные работники в течение дня отрываются от экрана не больше чем на полчаса. Хотя на самом деле нам делать 15-минутные перерывы после каждых двух часов с девайсом.

Уменьшите яркость

Яркость - одна из крупнейших причин усталости глаз, связанных с гаджетами. Вы можете уменьшить это влияние, пользуясь смартфоном или ноутбуком в довольно освещенном помещении. Если ваш девайс постоянно ярче, чем среда вокруг, это приведет к усталости глаз.

Делайте упражнения для глаз

Когда мы уставимся в экран часами, устает способность концентрироваться. Чтобы этого избежать, многие эксперты рекомендуют правило "20/20/20". Отвлекайтесь каждые 20 минут от экрана и фокусируйтесь на объекте на расстоянии хотя бы 6 метров в течение 20 секунд.

Мигание

Мы этого не осознаем, но наши глаза моргают по-другому и реже, когда мы "залипаем" в телефоне или компьютере. Обычно мы моргаем около 15 раз в минуту, но это количество снижается на треть, когда мы смотрим на экран. При этом во время моргания верхнее веко не опускается полностью. Поэтому глазному яблоку труднее оставаться влажным, так как слезы, что покрывают глаза, испаряются быстрее.

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