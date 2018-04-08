Глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал руководителя Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля" в связи с его комментариями касательно отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает BBC .

Он пояснил, что Корбин безуспешно выражал доверие пропаганде Кремля, прямо не показывая поддержку позиции британского правительства.

Министр иностранных дел отметил, что Москва совершила "циничную попытку похоронить неудобные факты под лавиной лжи и дезинформации".

"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропаганде - привлечение политиков из других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь Лейбористской партии заявил, что "Корбин часто заявлял, что доказательства указывают на то, что Россия прямо или опосредованно ответственна за случай (отравление Скрипаля, - ред.)".

Как сообщал svodka.net ранее, глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон рассказал, что Российская Федерация создала небольшое количество газа "Новичок" и имела мотив для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

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