|Джонсон назвал главу Лейбористской партии "полезным идиотом Кремля"
|08.04.2018 13:36
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Глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал руководителя Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля" в связи с его комментариями касательно отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает BBC.
Он пояснил, что Корбин безуспешно выражал доверие пропаганде Кремля, прямо не показывая поддержку позиции британского правительства.
Министр иностранных дел отметил, что Москва совершила "циничную попытку похоронить неудобные факты под лавиной лжи и дезинформации".
"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропаганде - привлечение политиков из других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - подчеркнул он.
В свою очередь пресс-секретарь Лейбористской партии заявил, что "Корбин часто заявлял, что доказательства указывают на то, что Россия прямо или опосредованно ответственна за случай (отравление Скрипаля, - ред.)".
Как сообщал svodka.net ранее, глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон рассказал, что Российская Федерация создала небольшое количество газа "Новичок" и имела мотив для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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