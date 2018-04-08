Из-за торговой политики Китая США ежегодно теряют $500 млрд, заявил президент США Дональд Трамп. Трамп: Это не может продолжаться! Фото: EPA "У США не было торгового профицита с Китаем 40 лет. Они должны покончить с недобросовестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют $500 млрд в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться!" – отметил он. The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing * 500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2018 р. Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. 23 марта новые тарифы вступили в силу.22 марта президент США поручил офису торгового представителя Штатов и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая. Таким образом он хочет сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином.Посольство Китая в США предостерегло Вашингтон от торговой войны из-за введения новых пошлин. "Если США инициируют торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", – заявили дипломаты.Государственный совет КНР принял решение повысить со 2 апреля пошлины на 128 наименований американской продукции, в частности на фрукты и свинину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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