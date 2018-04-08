Пожар произошел в конюшне в с. Княжичи Киевской области, в результате чего погибли 4 лошади. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, передает

"8 апреля в 4:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", - говорится в сообщении.

Как оказалось, огонь охватил конюшню на площади 150 кв.м.

Возгорание локализовали в 5:59 и полностью ликвидировали в 7:58. В результате пожара погибли 4 лошади.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на территории Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака в Ужгороде произошел пожар. Оказалось, что объектом возгорания стал генератор резервного питания.

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