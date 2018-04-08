|Періс Хілтон привітала українців з Великоднем (ФОТО)
|08.04.2018 13:40
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Ще минулого тижня до України завітала Періс Хілтон і, звісно ж, не оминула нагоди взяти у зірки інтерв'ю Катя Осадча: телеведуча та світська левиця поговорили про майбутнє весілля Періс і Кріса Зілки, а також про традиції.
"Ми любимо борщ! Ходимо до української церкви, ця довга-довга нічна служба на Великдень... Але це надзвичайно! А ще традиційно освячуємо вербу у вербну неділю!", - зізналась Періс, чий наречений має українське коріння.
"Щасливих Великодніх свят усім! Люблю вас!", - додала Періс.
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