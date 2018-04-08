прежний вратарь ФК “Динамо” (Киев) Александр Шовковский заявляет, что в него из пистолета стреляла теща, когда он сегодня приехал проведать дочку. Об этом Шовковский написал на своей странице в Facebook, передает .

“Приехав в установленное судом время и место для того, чтобы забрать дочку в воскресенье. Ни матери ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась Любовь Павловна... Сначала Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заранее заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета! Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь”, — написал Шовковский.

При этом он попросил совета у своих подписчиков: “Как действовать в таком случае, вызывать полицию и арестовывать стрелявшего или начинать искать дочь, потому как я переживаю, что в доме с моим ребёнком находится агрессивно настроенная неадекватная женщина с оружием, а связи с ребёнком у меня нет”.

Напомним, 12 декабря 2016 года заявил о завершении карьеры. Последним матчем для Шовковского стала игра в чемпионате Украины с Луганской “Зарей”.

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