Российский бизнесмен Борис Березовский получил убежище в Великобритании благодаря "ложному доносу" о подготовке его убийства спецслужбами РФ, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Юрий Чайка заявил, что Березовский получил убежище в Великобритании с помощью ложного доноса Фото: ЕРА По словам Чайки, в 2003 году Березовский получил убежища в Великобритании "с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства".Чайка также заявил, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко знало об угрозе его безопасности, однако не приняло никаких мер его защиты.Генпрокурор добавил, что история с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, "не новость" для России, которая сталкивается с такой ситуацией уже в третий раз.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в качестве политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство.Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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