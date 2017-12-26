Все эти игрища — это противостояние не с Западным Миром. Это война с планетой Земля.

Об этом на своей странице в Facebook написал Мирослав Гай, информирует еizvestia.com.

Когда РФ начала в 2015 году промышленные поставки сена в КНДР целыми составами, я сразу написал, что мерзавцы поставляют корейцам оружие.

Буквально сразу активизировалась ядерная программа КНДР, теперь каждый год мы узнаем от сейсмических агентств про все новые испытания.

Я из года в год пишу, что поставки ядерного оружия в КНДР — это один из методов гибридной войны РФ с человечеством.

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Теперь Путин и его прихвостни открыто хихикают с международных трибун, что у Северной Кореи, у которой нет электричества над 99% территории, появилась ракета-носитель способная попасть в любую точку США.

Мало того, российские генералы откровенно заявляют о возможности удара по США на совещаниях у Путина, пускаясь в пространные рассуждения о том хватит ли одной ракеты на три штата.

Спикеры РФ Соловьев и Кисилев, политические «деятели» типа Жириновского, радостно грозят ядерным ударом на эфирах федеральных каналов России.

Теперь же международные эксперты все больше вслух — РФ поставляет ЯО КНДР.

Сегодня КНДР, а завтра кто? Хизбала, Талибан?

Все эти игрища — это противостояние не с Западным Миром.

Это война с планетой Земля.

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